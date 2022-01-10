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Катували і вимагали грошей: під Дніпром двоє братів на Різдво по-звірячому вбили пенсіонера

10 січня 2022, 23:58

Чоловікам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

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Вбивство пенсіонера / Нацполиция

У місті Покров Дніпропетровської області двоє братів у віці 34 і 36 років і 22-річна дівчина проникли до будинку 76-річного чоловіка.

Як повідомляє поліція області, вони закатували потерпілого до смерті, вимагаючи грошей.

За даними слідства, трагедія сталася під час різдвяних свят.

"8 січня о 19:30 два брати і дівчина через вікно залізли в будинок потерпілого. Вони катували чоловіка: жорстоко били і душили", - йдеться в повідомленні.

Через знущання потерпілий помер. Тоді зловмисники вкрали гроші і мобільний телефон.

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Що загрожує двом чоловікам і жінці

Зловмисників помітила жінка, яка прийшла відвідати літнього чоловіка. Тоді вони повалили її на землю і вкрали срібний ланцюжок.

Підозрювані вже затримані. Їм вручили повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України - П.6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (розбій), а також підозрювані нестимуть відповідальність за ч. 2 ст. 186.

22-річна жінка буде притягнута до відповідальності за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловікам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

У Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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