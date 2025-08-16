Рус
Прямо під час перемовин в США: РФ підступно атакувала Україну дронами і ракетою

16 серпня 2025, 09:32
До відбиття повітряної атаки було залучено підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили протиповітряної оборони.
РФ черговий раз обстріляла Україну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ДСНС

Ключове:

  • Росія випустила "Іскандер" і понад 80 Shahed по Україні
  • РФ атакувала Україну з Криму та трьох областей

У ніч проти 16 серпня, поки президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін вели переговори про мир, російські війська здійснили масовану атаку на територію України, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 85 ударних безпілотників Shahed і дрони-імітанти, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як йдеться в повідомленні, противник завдавав ударів із території Курської, Орловської, Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

відео дня

Під обстріл потрапили прикордонні райони Чернігівської, Сумської, Донецької та Дніпропетровської областей.

"Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

На жаль, зафіксовано влучання однієї ракети й 24 безпілотників по 12 об’єктах у різних регіонах країни.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", - резюмували Повітряні Сили.

РФ атакувала Україну з Криму та трьох областей
РФ атакувала Україну з Криму та трьох областей / Фото: Повітряні Сили

Атаки Росії на Україну - останні новини

Главред писав про те, що 15 серпня росіяни вдарили просто по центральному ринку в Сумах. Унаслідок атаки у небо почали здійматися стовпи диму, на місці влучання вирувала пожежа, пошкоджено намети та вікна.

Також напередодні РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра. Вибухи пролунали після ударів балістичними ракетами. За попередніми даними, одна з них влучила в житловий район.

Політолог Андрій Ткачук попереджає, що РФ може відновити і масовані удари по Україні. За його словами, Росія утримувалася від масштабних атак по Україні до 15 серпня, але після цієї дати українцям варто бути особливо обережними.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

