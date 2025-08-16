Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ і США попередньо досягли припинення вогню в повітрі – журналіст The Economist

Даяна Швець
16 серпня 2025, 11:18
1797
Повітряне перемир'я може стати "поступкою", яку Трамп зможе представити як власний успіх у мирних переговорах.
Трамп, Путин, дрон
Москва розглядає припинення обстрілів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ТАСС

Коротко:

  • Кремль може погодитися на паузу в атаках дронами та ракетами
  • Москва розглядає припинення обстрілів, щоб уникнути санкцій США

Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін під час переговорів на Алясці досягли попередньої домовленості щодо можливого припинення бойових дій у повітрі. Про це повідомляється в публікації журналіста The Economist Олівера Керрола у Twitter.

За його словами, між сторонами вже існує попередня угода, яка стосується повітряного перемир’я до зустрічі за участі трьох сторін.

відео дня

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", — зазначив співрозмовник журналіста.

До речі, радник президента Дмитро Литвин відповів на повідомлення журналіста The Economist про "повітряне перемир'я" і заявив, що "ми поки не чули жодної інформації про це".

Видання Bloomberg раніше писало, що у Кремлі розглядають варіант зупинки повітряних ударів по Україні. Такий крок може допомогти Москві уникнути нових санкцій та митних обмежень з боку США.

За інформацією джерел, як компроміс може розглядатися призупинення атак із використанням дронів та ракет, але лише за умови, що Київ також погодиться на відповідні кроки.

Попри це, Володимир Путін продовжує відкидати ідею повного припинення вогню та не демонструє готовності змінити ультимативні умови завершення війни.

"Трампу потрібно якесь "підношення", поступка від Росії. Повітряне перемир'я могло б стати таким підношенням", — сказав у коментарі Bloomberg близький до Кремля політичний консультант Сергій Марков.

Останні деталі перемовин Трампа і Путіна - що відомо

Главред з посиланням на ISW розкривав, чи готовий Путін згорнути "СВО" після Аляски. Лідер Кремля, як пишуть аналітики, знову повторив пропагандистські тези, що відповідали його ідеям, викладеним у статті 2021 року.

А ось The New York Times вказує, що Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором – зберігати статус нейтрального посередника чи стати справжнім союзником України.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом США Дональдом Трампом. У телефонному дзвінку Зеленський підтримав пропозицію Трампа провести тристоронню зустріч за участю України, Америки та Росії.

Більше новин про зустріч на Алясці:

Про джерело: The Economist

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я новини Росії війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін зустріч Путіна і Трампа новини України війна Росії та України мирні переговори Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп вперше прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

Трамп вперше прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:24Світ
Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"

12:10Погляди
Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

12:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Останні новини

12:24

Трамп вперше прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:10

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"Погляд

12:07

Радісна звістка для українців: популярний овоч різко впав у ціні на 24%

12:04

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

11:54

У США помер зірка популярного медичного серіалу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:18

РФ і США попередньо досягли припинення вогню в повітрі – журналіст The Economist

10:51

Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі

10:49

Два важливих населених пункти знову під контролем ЗСУ – 93 ОМБр "Холодний Яр"

10:34

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

Реклама
10:14

Як швидко очистити дерево від старої фарби: який спосіб працює найкраще

09:32

Прямо під час перемовин в США: РФ підступно атакувала Україну дронами і ракетою

09:28

Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним: перед яким вибором він опинився

08:49

Чи готовий Путін згорнути "СВО" після Аляски: в ISW дали неочікувану відповідь

08:42

Овочі будуть хрусткими три тижні: як зберігати свіжі огірки

08:19

"Жорсткі наслідки" для РФ відкладаються: Трамп заявив, на який крок він не піде проти Росії

08:10

Спільне шоу одного актора та одного злочинцяПогляд

07:33

Дружина Трампа передала Путіну таємного листа: що відомо

06:55

Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним: у FT описали "дивну ситуацію"

06:10

Удари дронами по Україні в серпні: РФ накопичила тисячі безпілотниківПогляд

06:02

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історіюВідео

Реклама
05:58

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 16

04:35

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею з бананами за 27 с

03:30

Мурахи зникнуть за тиждень: найкращий спосіб знищити комах на городіВідео

03:05

У 2025 році буде тільки один Чорний Місяць: коли можна спостерігатиВідео

02:32

Втікають, як від вогню: які жінки відлякують чоловіків на побаченнях

02:24

Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

02:07

"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

01:19

Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

01:05

Весь час корчився: з'явилося відео неадекватної поведінки Путіна на зустрічі з ТрампомВідео

00:58

Путін привіз Трампу пачку документів щодо України - про що в них йдеться

00:44

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

00:20

Армія США висадилась в Росії та воювала проти Москви - що приховує КремльВідео

15 серпня, п'ятниця
23:39

Дотанцювалася: у Брітні Спірс спав одяг під час чергового відео

23:35

ЗСУ зачислити шість сіл і розбили ворога під Покровськом - деталі від Генштабу

23:21

Шоптенко розкрила нові подробиці про діагноз сина

22:54

Усі почали кричати, журналістів вигнали: жорсткий балаган на зустрічі Путіна і ТрампаВідео

22:47

"Весільна церемонія": у Мережі висміяли "ласкаву" зустріч Путіна і Трампа

22:35

Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталосьВідео

Реклама
22:16

Чому Путін так хоче отримати Донецьку область: журналісти дізналися причину

22:13

Путін і Трамп уже прибули на Аляску, але формат саміту раптово змінили - перші деталіВідео

21:52

Горіховий Спас 2025: чотири заборони, які не можна порушувати 16 серпня

21:50

"Вони зазнали краху": росіяни хотіли знищити Суми - експерт

21:40

Три кімнатні рослини, які привертають шкідників у дім

21:18

Трамп поставив несподівану умову Путіну перед самітом на Алясці - що змінитьсяВідео

21:18

Зустріч Путіна і Трампа: онлайн-трансляція доленосних переговорів на Алясці

20:32

"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

20:29

ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю містаВідео

20:22

Трамп нагородив культових артистів США: Том Круз відмовився від премії Центру Кеннеді

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти