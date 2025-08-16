РФ і США попередньо досягли припинення вогню в повітрі – журналіст The Economist

Повітряне перемир'я може стати "поступкою", яку Трамп зможе представити як власний успіх у мирних переговорах.

Москва розглядає припинення обстрілів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ТАСС

Кремль може погодитися на паузу в атаках дронами та ракетами

Москва розглядає припинення обстрілів, щоб уникнути санкцій США

Президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін під час переговорів на Алясці досягли попередньої домовленості щодо можливого припинення бойових дій у повітрі. Про це повідомляється в публікації журналіста The Economist Олівера Керрола у Twitter.

За його словами, між сторонами вже існує попередня угода, яка стосується повітряного перемир’я до зустрічі за участі трьох сторін.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", — зазначив співрозмовник журналіста.

New. I’m told there is a provisional agreement of an air ceasefire until 3-way leaders meeting. "We think the skies will give signals about provisional results of these talks," source tells me. "The next week will be interesting." — Oliver Carroll (@olliecarroll) August 16, 2025

До речі, радник президента Дмитро Литвин відповів на повідомлення журналіста The Economist про "повітряне перемир'я" і заявив, що "ми поки не чули жодної інформації про це".

Видання Bloomberg раніше писало, що у Кремлі розглядають варіант зупинки повітряних ударів по Україні. Такий крок може допомогти Москві уникнути нових санкцій та митних обмежень з боку США.

За інформацією джерел, як компроміс може розглядатися призупинення атак із використанням дронів та ракет, але лише за умови, що Київ також погодиться на відповідні кроки.

Попри це, Володимир Путін продовжує відкидати ідею повного припинення вогню та не демонструє готовності змінити ультимативні умови завершення війни.

"Трампу потрібно якесь "підношення", поступка від Росії. Повітряне перемир'я могло б стати таким підношенням", — сказав у коментарі Bloomberg близький до Кремля політичний консультант Сергій Марков.

Останні деталі перемовин Трампа і Путіна - що відомо

Главред з посиланням на ISW розкривав, чи готовий Путін згорнути "СВО" після Аляски. Лідер Кремля, як пишуть аналітики, знову повторив пропагандистські тези, що відповідали його ідеям, викладеним у статті 2021 року.

А ось The New York Times вказує, що Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором – зберігати статус нейтрального посередника чи стати справжнім союзником України.

Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом США Дональдом Трампом. У телефонному дзвінку Зеленський підтримав пропозицію Трампа провести тристоронню зустріч за участю України, Америки та Росії.

