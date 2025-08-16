Рус
Mamarika натякнула на вагітність: у мережі з'явилося відео

Олена Кюпелі
16 серпня 2025, 13:07
Співачка зняла дуже символічний кліп, у якому натякнула на вагітність.
MumRica
MamaRika зняла новий кліп / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Коротко:

  • Як співачка натякнула на вагітність
  • Що означає її кліп

Українська популярна співачка MamaRika презентувала новий кліп про кохання, де заінтригувала можливим поповненням.

До речі, в новому відео, знімався також і чоловік співачки - Сергій Середа. В описі відео сказано: "Одне питання" - це пісня про цінність справжнього кохання. Для тих, хто хоча б раз у житті відчував його глибоко, щиро і готовий триматися за свою людину, хоч би як сильно штормило. Це про бажання почути відповідь на просте, але болісно важливе запитання: "Ти теж мене любиш?".

відео дня
Mamarika натякнула на вагітність у кліпі
Mamarika натякнула на вагітність у кліпі / Скриншот YouTube

Крім того, що в кліпі показаний лелека, там також є такі рядки: "І спочатку ми вдвох, а потім втрьох, а зараз вчотирьох молимося". Саме ця фраза стала приводом для чуток про другу вагітність співачки.

Mamarika натякнула на вагітність у кліпі
Mamarika натякнула на вагітність у кліпі / Скриншот YouTube

MamaRika та її сімейне життя

Навесні 2024 року MamaRika заговорила про розлучення з чоловіком - вона розповіла, що шлюб на межі розриву. Також вона додала, що подружжя продовжує боротьбу за своє кохання.

Mamarika натякнула на вагітність у кліпі
Mamarika натякнула на вагітність у кліпі / Скриншот YouTube

Пізніше український ведучий і гуморист Сергій Середа та його дружина співачка Анастасія Кочетова, зуміли подолати серйозну сімейну кризу. Вони знайшли вихід із ситуації і врятували свій шлюб.

Середа розповів, що у подружжя була серйозна криза у стосунках, але вони знайшли вихід із ситуації. Сергій і Анастасія вирішили щомісяця влаштовувати одне з одним побачення, і це допомогло врятувати шлюб.

Mamarika натякнула на вагітність у кліпі
Mamarika натякнула на вагітність у кліпі / Скріншот YouTube

Про персону: MamaRika

Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка.
Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах.
Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

