Mamarika натякнула на вагітність: у мережі з'явилося відео

Співачка зняла дуже символічний кліп, у якому натякнула на вагітність.

MamaRika зняла новий кліп / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Коротко:

Як співачка натякнула на вагітність

Що означає її кліп

Українська популярна співачка MamaRika презентувала новий кліп про кохання, де заінтригувала можливим поповненням.

До речі, в новому відео, знімався також і чоловік співачки - Сергій Середа. В описі відео сказано: "Одне питання" - це пісня про цінність справжнього кохання. Для тих, хто хоча б раз у житті відчував його глибоко, щиро і готовий триматися за свою людину, хоч би як сильно штормило. Це про бажання почути відповідь на просте, але болісно важливе запитання: "Ти теж мене любиш?".

Mamarika натякнула на вагітність у кліпі / Скриншот YouTube

Крім того, що в кліпі показаний лелека, там також є такі рядки: "І спочатку ми вдвох, а потім втрьох, а зараз вчотирьох молимося". Саме ця фраза стала приводом для чуток про другу вагітність співачки.

Mamarika натякнула на вагітність у кліпі / Скриншот YouTube

MamaRika та її сімейне життя

Навесні 2024 року MamaRika заговорила про розлучення з чоловіком - вона розповіла, що шлюб на межі розриву. Також вона додала, що подружжя продовжує боротьбу за своє кохання.

Mamarika натякнула на вагітність у кліпі / Скриншот YouTube

Пізніше український ведучий і гуморист Сергій Середа та його дружина співачка Анастасія Кочетова, зуміли подолати серйозну сімейну кризу. Вони знайшли вихід із ситуації і врятували свій шлюб.

Середа розповів, що у подружжя була серйозна криза у стосунках, але вони знайшли вихід із ситуації. Сергій і Анастасія вирішили щомісяця влаштовувати одне з одним побачення, і це допомогло врятувати шлюб.

Mamarika натякнула на вагітність у кліпі / Скріншот YouTube

Зазначимо, як повідомляв Главред, Тоня Матвієнко розповіла, яке у неї сімейне життя з українським співаком Арсеном Мірзояном. Також співачка впевнена, що у стосунках важливо говорити про те, що не так, щоб над цим працювати.

Ще Андрій Данилко, який багато років був членом журі на Нацвідборах на конкурс Євробачення, лаконічно розповів, чи сподобався йому він цього року.

Про персону: MamaRika Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка.

Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах.

Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

