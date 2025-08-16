Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним: перед яким вибором він опинився

Президент США опинився в ситуації, коли йому потрібно буде зробити вибір.

Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним/ колаж: Главред, фото: Білий дім

Коротко:

Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним

Йому доведеться робити вибір – зберігати статус нейтрального посередника чи стати справжнім союзником України

Перемовини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, які відбулися на Алясці, можуть стати ключовим моментом у формуванні ставлення Трампа до війни країни-агресорки РФ проти України.

Про це пише The New York Times. Згідно з даними видання, йдеться не тільки про визначення кордонів, а й про сам факт існування незалежної Української держави.

Американський президент опинився в ситуації, коли йому потрібно буде зробити вибір.

"Трамп опинився перед принциповим вибором – зберігати статус нейтрального посередника чи стати справжнім союзником Києва в протидії російській агресії, чого він досі уникав", – зазначили у виданні.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – останні новини

Нагадаємо, переговори Трампа і Путіна закінчились. Главред детально розповів, що говорили про Україну та про що домовились президент США і російський диктатор. Перша за чотири роки особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці завершилася без остаточних рішень щодо війни РФ проти України.

Як повідомляв Главред, стало відомо, що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом. Після переговорів Трампом, президент РФ Путін заявив про готовність Росії обговорювати гарантії безпеки для України та шляхи завершення війни.

Також Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним і сказав, що Зеленський має погодитися на угоду з РФ. Президент США каже, що під час зустрічі з диктатором РФ було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни, але тепер все залежить від Зеленського.

Раніше також повідомлялося, що Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним – у FT описали "дивну ситуацію". В оточенні Зеленського досі чекають на дзвінок Трампа і вважають цю ситуацію дивною.

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

