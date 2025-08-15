Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталось

Під час прибуття на Аляску Путін опинився в центрі скандалу, проігнорувавши запитання журналістів щодо війни проти України та вбивств мирних жителів.

Путін потрапив у скандал через питання про Україну / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Путін потрапив у скандал після прибуття на саміт до Аляски

З'явилось відео реакції Путіна на питання про війну Росії проти України

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін після прибуття до Аляски оскандалився після запитань журналістів щодо України. Про це стало відомо під час прямої трансляції, яку вело видання The Time.

Під час фотосесії з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали Кремлівському диктатору ряд питань, зокрема:

"Президенте Путіну, чи ви дійсно недооцінили Україну?" "Президент Путін, ви припините вбивати мирних жителів?"

У відповідь президент Росії знизав плечима і вдав, що не чує або не розуміє питань репортерів. Президент США Дональд Трамп спробував пояснити главі Кремля, що в нього питають журналісти, але відповіді від Путіна так і не було.

Дивіться відео реакції Путіна на питання журналістів:

Згодом, вже перед самим початком переговорів незручні запитання для російського диктатора та воєнного злочинця Путіна продовжились.

"Містере Путін, ви погодитеся на припинення вогню? Містере Путін, ви зобов'язуєтеся більше не вбивати цивільних? Чому Трампу можна вірити вашим словам?", - запитувала в президента РФ одна із журналісток.

У відповідь на це, Путін посміхається і каже щось, що неможливо почути.

Дивіться відео реакції Путіна на питання про вбивста цивільних:

Згодом журналістів вигнали після того, як вони почали запитувати Путіна про обстріли мирних міст і вбивства цивільних.

Аляска / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Алясці має відбутися саміт між США та Росією. Літаки з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом уже приземлилися на острові.

15 серпня Трамп зазначив, що не може наперед визначити, що саме стане показником успішності його зустрічі з Путіним, однак підкреслив своє прагнення домогтися припинення вогню.

Тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров прибув до готелю в Анкориджі у білому светрі та жилеті, під яким, імовірно, був напис "СССР". На відео видно, як із-під одягу проглядаються три літери "с", що, ймовірно, складають радянську абревіатуру.

Про джерело: Time Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії. Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу. Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

