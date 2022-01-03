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Під Сумами чоловік жорстоко вбив знайомого і спалив його тіло

3 січня 2022, 21:35

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Вбивство в Сумській області / Нацполіція

У Сумській області в місті Ромні чоловік вбив 68-річного знайомого, а потім вивіз тіло в річку і підпалив разом з автомобілем.

Як повідомили у Нацполіції Сумської області, тіло чоловіка в охопленому вогні автомобілі знайшли біля річки 3 січня.

Правоохоронці розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 51-річний місцевий житель.

На відео чоловік розповів, що вбив 68-річного знайомого через образу, бо нібито той вигнав його з дому.

За даними поліції, вбивство сталося ще 31 грудня.

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"Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний занурив тіло вбитого в автомобіль, що належав загиблому, і в нічний час вивіз до річки, подалі від людських очей, облив легкозаймистою речовиною і підпалив", - йдеться в повідомленні.

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Що загрожує вбивці

Чоловікові оголосили підозру за ч.1 ст. 115 "вбивство" Кримінального кодексу.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв Главред, у Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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поліція вбивство
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