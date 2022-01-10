В Івано-Франківську чоловік жорстоко знущався над пенсіонеркою і кинув помирати

Вбивство в Івано - Франківську / Нацполіція

В Івано-Франківську 57-річний син вбив свою рідну маму. Як повідомили в поліції області, тіло 82-річної жінки в квартирі знайшла сусідка і подзвонила в поліцію.

"9 січня близько 12:30 до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від місцевої жительки, про те, що вона виявила за місцем проживання сусідку без ознак життя. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група обласної поліції, експерт-криміналіст та патрульні поліцейські", - йдеться в повідомленні.

На тілі покійної жінки правоохоронці виявили тілесні ушкодження.

Що стало причиною смерті

Як надалі встановила експертиза, причиною смерті жінки стала механічна асфіксія, тобто удушення.

Поліцейські з'ясували, що 57-річний громадянин Республіки Білорусь приїхав до Івано-Франківська у вересні минулого року і проживав разом з матір'ю. Попередньо правоохоронці встановили, що між родичами виник конфлікт, внаслідок чого син задушив матір.

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Підозрюваного у злочині затримали, зараз з ним проводять слідчі дії. Також чоловікові призначать судово-психіатричну експертизу для встановлення його осудності.

Загрожує до 15 років в'язниці

Відомість про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

За скоєння тяжкого злочину чоловікові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

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Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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