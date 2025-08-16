США пропонують Україні гарантії за аналогом '5 статті НАТО' - ЗМІ

З американського боку було озвучено пропозицію президенту України Володимиру Зеленському щодо ймовірних гарантій безпеки.

США пропонують Україні гарантії за аналогом "5 статті НАТО" / колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента України

Коротко:

Трамп порушив питання гарантій для України на зустрічі з Путіним на Алясці

Путін схвалив цю ідею

США пропонували Україні аналог "5 статті НАТО" як гарантії безпеки в разі підписання мирної угоди з Росією. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп порушив це питання на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі. Путін схвалив цю ідею.

З американського боку було озвучено пропозицію президенту України Володимиру Зеленському щодо ймовірних гарантій безпеки, які може підтримати Вашингтон.

За словами джерела, однією з таких гарантій можуть стати зобов'язання, схоже на "5 статтю договору про НАТО", але ця гарантія не надаватиметься безпосередньо від НАТО.

Як стверджує джерело, схожу за змістом на "5 статтю НАТО" гарантію, але без залученості Альянсу, нібито було "погоджено з Путіним".

Водночас, як повідомляє CNN, європейські лідери і Трамп обговорювали гарантії безпеки, які підтримають США для України.

Європейський чиновник повідомив, що якщо буде досягнута угода про мир, США і європейці підтримають гарантії безпеки "типу 5 статті", але без участі НАТО.

Як відомо, 5 стаття договору про НАТО передбачає колективну оборону для кожного члена, якщо хтось зазнає нападу.

Пропоновані гарантії схожі на "Будапештський меморандум-2" - Максим Бужанський

Гарантії безпеки Україні, аналогічні 5 статті НАТО, не дадуть Україні реального захисту, а будуть схожі на "Будапештський меморандум-2". Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив Максим Бужанський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

"5-та стаття Статуту НАТО, аналог якої почали обговорювати як гарантії Україні, - це про те, що в разі нападу на країну Альянсу решта країн зобов'язані надати їй допомогу. Військову, політичну, економічну тощо. Але кожна країна сама вирішує, яку саме", - написав він.

Бужанський додав, що допомога надається спільно з іншими державами-членами НАТО. Вона необов'язково має військовий характер і залежить від матеріальних ресурсів кожної країни. Тому кожна держава з числа членів Альянсу самостійно вирішує, який внесок їй зробити. Кожна країна консультується з іншими державами-членами, беручи до уваги те, що кінцевою метою є "відновлення і підтримання безпеки Північноатлантичного регіону".

"Це ні про що, Будапештський меморандум-2. Простіше і безпечніше визнати, що жодних гарантій не існує в принципі, і розраховувати тільки на себе, а будь-яка допомога - додатковий бонус", - зазначив парламентарій.

Чим закінчився саміт на Алясці - останні новини

У The New York Times вказують, що Трамп потрапив у глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором - зберігати статус нейтрального посередника або стати справжнім союзником України.

Тим часом журналіст The Economist Олівер Керрол пише, що президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін під час переговорів на Алясці досягли попередньої домовленості про можливе припинення бойових дій у повітрі.

Пізніше радник президента Дмитро Литвин відповів на повідомлення журналіста The Economist про "повітряне перемир'я" і заявив, що "ми поки що не чули жодної інформації про це".

Як повідомляв Главред, сам Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним і сказав, що Зеленський повинен погодитися на угоду з РФ

