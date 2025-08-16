Дружина Трампа передала Путіну таємного листа: що відомо

У листі перша леді США написала про одну з проблем, яка стосується України.

Дружина Трампа передала Путіну таємного листа/ depositphotos.com/ua, сайт Кремля

Коротко:

Меланія Трамп передала Путіну таємного листа

Цього листа Трамп особисто передав Путіну під час зустрічі на Алясці

У листі, зокрема, йдеться про викрадення українських дітей Росією

Дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, написала листа російському диктатору Володимиру Путіну.

Цього листа Трамп особисту передав главі Кремля під час їхньої зустрічі на Алясці. Про це пише видання Reuters.

"Президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці", – розповіли чиновники Білого дому агентству Reuters.

Зміст листа чиновники не розголошували. Але відомо, що у ньому згадуються викрадення українських дітей внаслідок війни Росії проти України.

Раніше про існування такого листя не повідомлялося.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – останні новини

Нагадаємо, переговори Трампа і Путіна закінчились. Главред детально розповів, що говорили про Україну та про що домовились президент США і російський диктатор. Перша за чотири роки особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці завершилася без остаточних рішень щодо війни РФ проти України.

Як повідомляв Главред, стало відомо, що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом. Після переговорів Трампом, президент РФ Путін заявив про готовність Росії обговорювати гарантії безпеки для України та шляхи завершення війни.

Також Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним і сказав, що Зеленський має погодитися на угоду з РФ. Президент США каже, що під час зустрічі з диктатором РФ було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни, але тепер все залежить від Зеленського.

Раніше також повідомлялося, що Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним - у FT описали "дивну ситуацію". В оточенні Зеленського досі чекають на дзвінок Трампа і вважають цю ситуацію дивною.

