Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Вересень 2025 року в Україні почнеться по-літньому теплим, але не надовго.

Українцям радять не поспішати прощатися з літом - початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Про це в коментарі Телеграфу розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач.

Перша декада: літо затримається

За словами синоптика, перші дні вересня пройдуть без опадів і сильного вітру. Температура повітря залишиться високою, нагадуючи про літні дні. Однак уже до кінця першої декади стане прохолодніше, особливо вночі, і зросте ймовірність дощів, хоча вони будуть слабкими.

Друга декада: прихід справжньої осені

З 10 по 20 вересня погода зміниться - почнеться період вологості. Спочатку дощі будуть помірними, але до середини місяця вони посиляться. Температура знизиться, і українці відчують справжній "подих" осені. Наприкінці другої декади опадів стане менше, а в деяких регіонах вони припиняться зовсім.

Третя декада: прохолодно, але без заморозків

Остання декада місяця почнеться з дощів і подальшого зниження температури, особливо в нічні години. Однак заморозків у вересні не очікується. Уже з середини цієї десятиденки дощі підуть на спад, а до кінця місяця встановиться суха і комфортна погода з невеликим підвищенням температури.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху і малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматологиня розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний і з дефіцитом опадів, а в деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

