Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Українцям радять не поспішати прощатися з літом - початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.
Про це в коментарі Телеграфу розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач.
Перша декада: літо затримається
За словами синоптика, перші дні вересня пройдуть без опадів і сильного вітру. Температура повітря залишиться високою, нагадуючи про літні дні. Однак уже до кінця першої декади стане прохолодніше, особливо вночі, і зросте ймовірність дощів, хоча вони будуть слабкими.
Друга декада: прихід справжньої осені
З 10 по 20 вересня погода зміниться - почнеться період вологості. Спочатку дощі будуть помірними, але до середини місяця вони посиляться. Температура знизиться, і українці відчують справжній "подих" осені. Наприкінці другої декади опадів стане менше, а в деяких регіонах вони припиняться зовсім.
Третя декада: прохолодно, але без заморозків
Остання декада місяця почнеться з дощів і подальшого зниження температури, особливо в нічні години. Однак заморозків у вересні не очікується. Уже з середини цієї десятиденки дощі підуть на спад, а до кінця місяця встановиться суха і комфортна погода з невеликим підвищенням температури.
