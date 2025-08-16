Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Два важливих населених пункти знову під контролем ЗСУ – 93 ОМБр "Холодний Яр"

Даяна Швець
16 серпня 2025, 10:49оновлено 16 серпня, 11:19
162
В операції використовувалися розвідувальні безпілотники, артилерія та ударні наземні роботизовані комплекси.
ВСУ
ЗСУ досягнули успіхів на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Генштаб ЗСУ

Головне:

  • 93-тя бригада "Холодний Яр" відновила контроль над селами Грузьке та Веселе в Донецькій області
  • Роботи, оснащені кулеметами, наблизилися до позицій і вели вогонь, що значно сприяло успіху операції

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" провели успішну операцію на Донеччині та повернули під контроль України два населені пункти поблизу Добропілля - села Грузьке й Веселе. Як повідомила пресслужба бригади 16 серпня, раніше на цій ділянці фронту відбувся прорив російських військ.

Як йдеться в повідомленні, до операції були залучені підрозділи розвідки, різні типи безпілотних літальних апаратів, артилерія та ударні наземні роботизовані комплекси.

відео дня

"Роботи, оснащені кулеметами, відкривали вогонь по скупченнях ворога, під’їжджаючи майже впритул", — йдеться у повідомленні.

У результаті наступальних дій українські військові ліквідували значну кількість військових РФ, а частину солдатів взяли в полон.

Як йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, українські воїни завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 010 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, 152 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки", - написав Генштаб.

Ситуація на фронті - що відомо

Як писав Главред, Росія перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: 13 серпня було помічено понад 15 одиниць БТР та БМП. Військові аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до наступу.

Водночас, за словами військового експерта Владислава Селезньова, на Покровському напрямку зосереджено близько 110 тисяч російських військових. Він вважає, що наступні 48 годин будуть вирішальними.

Тим часом, як повідомив Генштаб, ситуація на Добропільському напрямку стабілізувалася. ЗСУ успішно борються з ворожими диверсійно-розвідувальними групами.

Більше важливих новин:

Про джерело: 93-я бригада

Окрема механізована бригада "Холодний Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) - з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Місце дислокації - Дніпропетровська область, входить до складу Оперативного командування "Схід". За час війни на сході України бригада зазнала найбільших втрат серед військових частин ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року бригада обороняла Україну на різних напрямках: Сумщина, Харків, Ізюм, Балаклія, Бахмут і Соледар.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Добропілля військовополонені Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп вперше прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

Трамп вперше прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:24Світ
Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"

12:10Погляди
Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

12:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Останні новини

12:24

Трамп вперше прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:10

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"Погляд

12:07

Радісна звістка для українців: популярний овоч різко впав у ціні на 24%

12:04

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

11:54

У США помер зірка популярного медичного серіалу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:18

РФ і США попередньо досягли припинення вогню в повітрі – журналіст The Economist

10:51

Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі

10:49

Два важливих населених пункти знову під контролем ЗСУ – 93 ОМБр "Холодний Яр"

10:34

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

Реклама
10:14

Як швидко очистити дерево від старої фарби: який спосіб працює найкраще

09:32

Прямо під час перемовин в США: РФ підступно атакувала Україну дронами і ракетою

09:28

Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним: перед яким вибором він опинився

08:49

Чи готовий Путін згорнути "СВО" після Аляски: в ISW дали неочікувану відповідь

08:42

Овочі будуть хрусткими три тижні: як зберігати свіжі огірки

08:19

"Жорсткі наслідки" для РФ відкладаються: Трамп заявив, на який крок він не піде проти Росії

08:10

Спільне шоу одного актора та одного злочинцяПогляд

07:33

Дружина Трампа передала Путіну таємного листа: що відомо

06:55

Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним: у FT описали "дивну ситуацію"

06:10

Удари дронами по Україні в серпні: РФ накопичила тисячі безпілотниківПогляд

06:02

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історіюВідео

Реклама
05:58

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 16

04:35

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею з бананами за 27 с

03:30

Мурахи зникнуть за тиждень: найкращий спосіб знищити комах на городіВідео

03:05

У 2025 році буде тільки один Чорний Місяць: коли можна спостерігатиВідео

02:32

Втікають, як від вогню: які жінки відлякують чоловіків на побаченнях

02:24

Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

02:07

"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

01:19

Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

01:05

Весь час корчився: з'явилося відео неадекватної поведінки Путіна на зустрічі з ТрампомВідео

00:58

Путін привіз Трампу пачку документів щодо України - про що в них йдеться

00:44

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

00:20

Армія США висадилась в Росії та воювала проти Москви - що приховує КремльВідео

15 серпня, п'ятниця
23:39

Дотанцювалася: у Брітні Спірс спав одяг під час чергового відео

23:35

ЗСУ зачислити шість сіл і розбили ворога під Покровськом - деталі від Генштабу

23:21

Шоптенко розкрила нові подробиці про діагноз сина

22:54

Усі почали кричати, журналістів вигнали: жорсткий балаган на зустрічі Путіна і ТрампаВідео

22:47

"Весільна церемонія": у Мережі висміяли "ласкаву" зустріч Путіна і Трампа

22:35

Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталосьВідео

Реклама
22:16

Чому Путін так хоче отримати Донецьку область: журналісти дізналися причину

22:13

Путін і Трамп уже прибули на Аляску, але формат саміту раптово змінили - перші деталіВідео

21:52

Горіховий Спас 2025: чотири заборони, які не можна порушувати 16 серпня

21:50

"Вони зазнали краху": росіяни хотіли знищити Суми - експерт

21:40

Три кімнатні рослини, які привертають шкідників у дім

21:18

Трамп поставив несподівану умову Путіну перед самітом на Алясці - що змінитьсяВідео

21:18

Зустріч Путіна і Трампа: онлайн-трансляція доленосних переговорів на Алясці

20:32

"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

20:29

ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю містаВідео

20:22

Трамп нагородив культових артистів США: Том Круз відмовився від премії Центру Кеннеді

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти