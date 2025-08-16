Два важливих населених пункти знову під контролем ЗСУ – 93 ОМБр "Холодний Яр"

В операції використовувалися розвідувальні безпілотники, артилерія та ударні наземні роботизовані комплекси.

ЗСУ досягнули успіхів на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Генштаб ЗСУ

Головне:

93-тя бригада "Холодний Яр" відновила контроль над селами Грузьке та Веселе в Донецькій області

Роботи, оснащені кулеметами, наблизилися до позицій і вели вогонь, що значно сприяло успіху операції

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" провели успішну операцію на Донеччині та повернули під контроль України два населені пункти поблизу Добропілля - села Грузьке й Веселе. Як повідомила пресслужба бригади 16 серпня, раніше на цій ділянці фронту відбувся прорив російських військ.

Як йдеться в повідомленні, до операції були залучені підрозділи розвідки, різні типи безпілотних літальних апаратів, артилерія та ударні наземні роботизовані комплекси.

"Роботи, оснащені кулеметами, відкривали вогонь по скупченнях ворога, під’їжджаючи майже впритул", — йдеться у повідомленні.

У результаті наступальних дій українські військові ліквідували значну кількість військових РФ, а частину солдатів взяли в полон.

Як йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, українські воїни завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

"Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 010 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, 152 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки", - написав Генштаб.

Ситуація на фронті - що відомо

Як писав Главред, Росія перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: 13 серпня було помічено понад 15 одиниць БТР та БМП. Військові аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до наступу.

Водночас, за словами військового експерта Владислава Селезньова, на Покровському напрямку зосереджено близько 110 тисяч російських військових. Він вважає, що наступні 48 годин будуть вирішальними.

Тим часом, як повідомив Генштаб, ситуація на Добропільському напрямку стабілізувалася. ЗСУ успішно борються з ворожими диверсійно-розвідувальними групами.

Про джерело: 93-я бригада Окрема механізована бригада "Холодний Яр" (93 ОМБр, в/ч А1302) - з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Місце дислокації - Дніпропетровська область, входить до складу Оперативного командування "Схід". За час війни на сході України бригада зазнала найбільших втрат серед військових частин ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року бригада обороняла Україну на різних напрямках: Сумщина, Харків, Ізюм, Балаклія, Бахмут і Соледар.

