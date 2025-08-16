Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі

Трамп розповів українському президенту, про що він говорив з Путіним. Скоро Зеленський вирушить у Вашингтон, де зустрінеться з президентом США.

Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Коротко:

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

Трамп розповів українському президенту, про що говорив з Путіним

Зеленський заявив, що через кілька днів летить у Вашингтон на зустріч з президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом вранці у суботу, 16 серпня.

Зеленський повідомив, що спершу вони поговорили з Трампом один на один, а потім до розмови також долучилися європейські лідери. Загалом вся розмова тривала понад півтори години, з яких приблизно годину лідери України і США говорили один на один.

"Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації", – сказав Зеленський.

Він заявив, що Україна підтримує пропозицію американського президента щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Зеленський наголосив, що ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

Також він анонсував свій візит до Вашингтону, де зустрінеться з Трампом. Цей візит відбудеться уже в понеділок, 18 серпня.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", – сказав Зеленський.

Президент України наголосив: важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.

"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає", – додав Зеленський.

Хто з європейських лідерів брав участь у розмові з Зеленським і Трампом

Видання "Радіо Свобода" з посиланням на коментар пресслужби Єврокомісії пише, що, крім Зеленського, в розмові з Трампом також брали участь:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

президент Франції Емманюель Макрон,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

президент Фінляндії Александер Стубб,

президент Польщі Кароль Навроцький,

прем’єр Британії Кір Стармер.

Також брали участь у розмові генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – останні новини

Нагадаємо, переговори Трампа і Путіна закінчились. Главред детально розповів, що говорили про Україну та про що домовились президент США і російський диктатор. Перша за чотири роки особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці завершилася без остаточних рішень щодо війни РФ проти України.

Як повідомляв Главред, стало відомо, що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом. Після переговорів Трампом, президент РФ Путін заявив про готовність Росії обговорювати гарантії безпеки для України та шляхи завершення війни.

Також Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним і сказав, що Зеленський має погодитися на угоду з РФ. Президент США каже, що під час зустрічі з диктатором РФ було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни, але тепер все залежить від Зеленського.

Раніше також повідомлялося, що Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним – у FT описали "дивну ситуацію". В оточенні Зеленського досі чекають на дзвінок Трампа і вважають цю ситуацію дивною.

