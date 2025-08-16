Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі

Альона Вороніна
16 серпня 2025, 10:51
315
Трамп розповів українському президенту, про що він говорив з Путіним. Скоро Зеленський вирушить у Вашингтон, де зустрінеться з президентом США.
Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі
Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Коротко:

  • Зеленський і Трамп провели телефонну розмову
  • Трамп розповів українському президенту, про що говорив з Путіним
  • Зеленський заявив, що через кілька днів летить у Вашингтон на зустріч з президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом вранці у суботу, 16 серпня.

Зеленський повідомив, що спершу вони поговорили з Трампом один на один, а потім до розмови також долучилися європейські лідери. Загалом вся розмова тривала понад півтори години, з яких приблизно годину лідери України і США говорили один на один.

відео дня

"Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації", – сказав Зеленський.

Він заявив, що Україна підтримує пропозицію американського президента щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Зеленський наголосив, що ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

Також він анонсував свій візит до Вашингтону, де зустрінеться з Трампом. Цей візит відбудеться уже в понеділок, 18 серпня.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", – сказав Зеленський.

Президент України наголосив: важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.

"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає", – додав Зеленський.

Хто з європейських лідерів брав участь у розмові з Зеленським і Трампом

Видання "Радіо Свобода" з посиланням на коментар пресслужби Єврокомісії пише, що, крім Зеленського, в розмові з Трампом також брали участь:

  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,
  • президент Франції Емманюель Макрон,
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,
  • президент Фінляндії Александер Стубб,
  • президент Польщі Кароль Навроцький,
  • прем’єр Британії Кір Стармер.

Також брали участь у розмові генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – останні новини

Нагадаємо, переговори Трампа і Путіна закінчились. Главред детально розповів, що говорили про Україну та про що домовились президент США і російський диктатор. Перша за чотири роки особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці завершилася без остаточних рішень щодо війни РФ проти України.

Як повідомляв Главред, стало відомо, що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом. Після переговорів Трампом, президент РФ Путін заявив про готовність Росії обговорювати гарантії безпеки для України та шляхи завершення війни.

Також Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним і сказав, що Зеленський має погодитися на угоду з РФ. Президент США каже, що під час зустрічі з диктатором РФ було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни, але тепер все залежить від Зеленського.

Раніше також повідомлялося, що Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним – у FT описали "дивну ситуацію". В оточенні Зеленського досі чекають на дзвінок Трампа і вважають цю ситуацію дивною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп вперше прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

Трамп вперше прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:24Світ
Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"

12:10Погляди
Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

12:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою

Останні новини

12:24

Трамп вперше прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:10

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"Погляд

12:07

Радісна звістка для українців: популярний овоч різко впав у ціні на 24%

12:04

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

11:54

У США помер зірка популярного медичного серіалу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:18

РФ і США попередньо досягли припинення вогню в повітрі – журналіст The Economist

10:51

Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі

10:49

Два важливих населених пункти знову під контролем ЗСУ – 93 ОМБр "Холодний Яр"

10:34

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

Реклама
10:14

Як швидко очистити дерево від старої фарби: який спосіб працює найкраще

09:32

Прямо під час перемовин в США: РФ підступно атакувала Україну дронами і ракетою

09:28

Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним: перед яким вибором він опинився

08:49

Чи готовий Путін згорнути "СВО" після Аляски: в ISW дали неочікувану відповідь

08:42

Овочі будуть хрусткими три тижні: як зберігати свіжі огірки

08:19

"Жорсткі наслідки" для РФ відкладаються: Трамп заявив, на який крок він не піде проти Росії

08:10

Спільне шоу одного актора та одного злочинцяПогляд

07:33

Дружина Трампа передала Путіну таємного листа: що відомо

06:55

Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним: у FT описали "дивну ситуацію"

06:10

Удари дронами по Україні в серпні: РФ накопичила тисячі безпілотниківПогляд

06:02

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історіюВідео

Реклама
05:58

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 16

04:35

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею з бананами за 27 с

03:30

Мурахи зникнуть за тиждень: найкращий спосіб знищити комах на городіВідео

03:05

У 2025 році буде тільки один Чорний Місяць: коли можна спостерігатиВідео

02:32

Втікають, як від вогню: які жінки відлякують чоловіків на побаченнях

02:24

Переговори Трампа і Путіна закінчились - що говорили про Україну та про що домовились

02:07

"Досягнуто угоду": що сказав Путін про війну в Україні після переговорів з Трампом

01:19

Зустріч Путіна і Трампа відбулася: про що домовилися

01:05

Весь час корчився: з'явилося відео неадекватної поведінки Путіна на зустрічі з ТрампомВідео

00:58

Путін привіз Трампу пачку документів щодо України - про що в них йдеться

00:44

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

00:20

Армія США висадилась в Росії та воювала проти Москви - що приховує КремльВідео

15 серпня, п'ятниця
23:39

Дотанцювалася: у Брітні Спірс спав одяг під час чергового відео

23:35

ЗСУ зачислити шість сіл і розбили ворога під Покровськом - деталі від Генштабу

23:21

Шоптенко розкрила нові подробиці про діагноз сина

22:54

Усі почали кричати, журналістів вигнали: жорсткий балаган на зустрічі Путіна і ТрампаВідео

22:47

"Весільна церемонія": у Мережі висміяли "ласкаву" зустріч Путіна і Трампа

22:35

Путін потрапив у скандал на Алясці через питання про Україну - що сталосьВідео

Реклама
22:16

Чому Путін так хоче отримати Донецьку область: журналісти дізналися причину

22:13

Путін і Трамп уже прибули на Аляску, але формат саміту раптово змінили - перші деталіВідео

21:52

Горіховий Спас 2025: чотири заборони, які не можна порушувати 16 серпня

21:50

"Вони зазнали краху": росіяни хотіли знищити Суми - експерт

21:40

Три кімнатні рослини, які привертають шкідників у дім

21:18

Трамп поставив несподівану умову Путіну перед самітом на Алясці - що змінитьсяВідео

21:18

Зустріч Путіна і Трампа: онлайн-трансляція доленосних переговорів на Алясці

20:32

"Він цього не зробить": Трамп обнадіяв заявою перед зустріччю з Путіним

20:29

ЗСУ можуть вийти з Покровська - названо фактор, який вирішить долю містаВідео

20:22

Трамп нагородив культових артистів США: Том Круз відмовився від премії Центру Кеннеді

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти