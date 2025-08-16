'Жорсткі наслідки' для РФ відкладаються: Трамп заявив, на який крок він не піде проти Росії

Трамп оцінив переговори з Путіним як позитивні, тому він поки що хоче відкласти запровадження жорсткіших обмежень для РФ.

https://glavred.net/world/zhestkie-posledstviya-dlya-rf-otkladyvayutsya-tramp-zayavil-na-kakoy-shag-on-ne-poydet-protiv-rossii-10690202.html Посилання скопійоване

Трамп заявив, на який крок він не піде проти Росії/ колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скрін з відео

Коротко:

Трамп заявив, що поки не планує нових санкцій проти Росії

Він оцінив переговори на Алясці як позитивні, тому вирішив відкласти санкції

Трамп зазначив, що може повернутися що цього питання через 2-3 тижні

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він зараз не розглядає можливість запровадження нових санкцій або інших "серйозних наслідків" для Росії після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Таке своє рішення він мотивував тим, що, на його думку, переговори з Путіним на Алясці пройшли "дуже добре". Про це американський президент сказав під час інтерв’ю Fox News.

відео дня

Водночас він зазначив, що може повернутися до цього питання через два чи три тижні.

"Через те, що відбулося сьогодні, я думаю, що зараз мені не потрібно про це думати. Можливо, доведеться повернутися до цього через два чи три тижні, але поки що не треба про це думати", – сказав Трамп.

Нагадаємо, що раніше цього тижня президент США погрожував жорсткими санкціями проти країни-агресорки Росії, щоб змусити російського диктатора Путіна зупинити війну проти України. Проте такий крок був відкладений, коли була запланована особиста зустріч Трампа і Путіна.

Як санкції можуть ще сильніше вдарити по РФ – думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду зазначив, що економічні санкції США можуть призвести до того, що країни почнуть відмовлятися від російської нафти, а це дуже серйозно вдарить по економіці країни-агресора. За його словами, на РФ може чекати доля СРСР, лише в ще гіршому варіанті.

"Радянський Союз розпався через те, що закінчилися гроші на утримання імперії. Не було грошей на купівлю місцевих еліт у республіках, щоб вони залишалися у складі Союзу. А коли грошей немає, у магазинах немає продуктів, громадський транспорт не ходить, люди починають бити пики місцевій владі, а не їдуть по це в Москву. І тоді у місцевих еліт виникає питання, навіщо їм усе це треба", – сказав Загородній.

Санкції проти Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп сказав, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

Також раніше повідомлялося, що Кремль заплатить високу ціну – у FT дізналися, що буде, якщо Путін не погодиться на мир. Дональд Трамп дедалі більше роздратований через Путіна, оскільки Кремль ігнорує всі мирні пропозиції.

Нагадаємо, США послабили санкції проти РФ – стало відомо, що дозволили Росії. Послаблення санкцій є тимчасовим. Його запровадили перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці.

Читайте також:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред