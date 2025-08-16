У США помер зірка популярного медичного серіалу

Трістан Роджерс, найбільш відомий за роллю Роберта Скорпіо в серіалі "Головний госпіталь".

Трістан Роджерс помер / Колаж Главред, фото Instagram/ tristanrogers73

Від чого помер Трістан Роджерс

Скільки років було Трістану Роджерсу

Трістан Роджерс, найбільш відомий за роллю Роберта Скорпіо в серіалі "Головний госпіталь", помер у віці 79 років.

"Йому подобалося бути Скорпіо, і він створив цю роль буквально з нічого", - розповіла в п'ятницю менеджерці Роджерса Меріл Судак телеканалу ABC 7 Eyewitness News про актора, в якого нещодавно діагностували рак.

"Він повинен був працювати всього один день, а в підсумку перетворив його на щось значуще. Він був по-справжньому відданою, доброю людиною і любив свою сім'ю", - каже його менеджер, яку цитує Page Six.

Виконавчий продюсер серіалу Френк Валентіні повідомив виданню People, що "вся сім'я серіалу "Головний госпіталь" убита горем звісткою про смерть Трістана Роджерса".

Роджерс почав з'являтися в легендарній мильній опері ABC 1980 року, незабаром після переїзду до США з Австралії.

Роберт Скорпіо, його персонаж у Порт-Чарльзі, був шпигуном "Бюро світової безпеки", перш ніж стати окружним прокурором і комісаром поліції улюбленого вигаданого міста.

