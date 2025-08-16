Чи готовий Путін згорнути 'СВО' після Аляски: в ISW дали неочікувану відповідь

На жаль, у день саміту Росія продовжувала завдавати ударів по українських містах, нагадують аналітики.

Путін не визнає повного суверенітету України / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Основні тези ISW:

Путін після зустрічі з Трампом не змінив риторику щодо війни в Україні

Кремль продовжує просувати старі наративи про "коріння" України та Росії

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з главою США Дональдом Трампом, що відбулася у п’ятницю на Алясці, не змінив своєї риторики стосовно війни, яку він розпочав проти України і яку називає "СВО". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін знову заявив про "необхідність усунення першопричин" конфлікту, під якими Кремль традиційно розуміє розширення НАТО на схід та нібито утиски російськомовного населення в Україні.

Крім того, він поклав провину на країни Європи, звинувативши їх у спробах зірвати переговорний процес.

У ISW підкреслили, що такі заяви є типовими для Кремля, адже саме ними Москва намагається виправдати вторгнення та послабити підтримку України з боку США та європейських союзників.

"На спільній пресконференції з Трампом Путін не сказав нічого, що вказувало б на готовність до компромісу чи відмову від військових цілей. Він повторив ті самі формулювання, які використовує ще з 2021 року для пояснення російської агресії проти України", — зазначається у звіті.

Аналітики наголосили, що Путін продовжує відкидати ідею повного українського суверенітету та не демонструє зацікавленості у справжніх мирних переговорах.

"Путін використав спільну пресконференцію після саміту на Алясці 15 серпня, щоб знову підняти старий наратив Кремля про "спільне коріння" Росії та України та назвав українців "братнім народом", — вважають в ISW.

Експерти згадали його відому статтю "Про історичну єдність росіян і українців" (2021 рік) і провели паралель із висловлюваннями, зробленими на зустрічі з Трампом.

У звіті наголошується: "Подібність між заявами Путіна на пресконференції 15 серпня та його попередніми висловлюваннями свідчить, що він і досі переконаний: існування України як держави та її територіальна цілісність залежать від її союзу з Росією".

Аляска / Інфографіка: Главред

До того ж, під час саміту Росія не припинила обстріли України. За кілька годин до зустрічі було здійснено нові атаки дронами та ракетами, які призвели до загибелі мирних жителів і руйнувань цивільної інфраструктури.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці – останні новини

Нагадаємо, що 15 серпня, президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі. Главред уже розкрив перші деталі про те, що говорили про Україну та про що домовились.

Financial Times зазначив, що Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним. Київ все ще чекає на обіцяний телефонний дзвінок від Трампа, але його досі не було.

Ба більше, як виявилося, дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, передала листа Володимиру Путіну. На зустрічі на Алясці Трамп особисто вручив Путіну письмову звістку, де, серед іншого, йшлося про викрадення українських дітей Росією.

Більше важливих новин про зустріч на Алясці:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

