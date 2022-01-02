У Польщі в новорічну ніч прямо на вулиці вбили українця, поліція затримала 12 осіб

47-річний чоловік святкував Новий рік у компанії співгромадян та іноземців.
У Польщі в місті Седльце 1 січня виявили мертвим 47-річного українця. Тіло посеред вулиці о 4:00 помітила пара, яка поверталася додому з вечірки.
Як повідомляє видання wiadomosci.wp.pl, пара поверталася з вечірки і на тротуарі помітила чоловіка з травмою голови. Чоловік і жінка хотіли допомогти потерпілому, проте він був уже мертвим. Вони викликали поліцію.
За інформацією прессекретаря районної прокуратури міста Седльце Христини Голобек, громадянина України вбили.
47-річний чоловік святкував Новий рік у компанії співгромадян та іноземців. Польські правоохоронці вважають, що вони можуть бути причетні до смерті чоловіка.
У підсумку після вбивства затримали 12 осіб - це громадяни України, Індонезії та Білорусі. Чоловіки перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння і не могли дати поліції свідчення.
Обставини смерті громадянина України встановлюються.
Нагадаємо, раніше в польському Вроцлаві помер українець. Чоловік потрапив до витверезника через те, що влаштував дебош. Копи зв'язали його ременями. Згодом він помер.
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