У Польщі в новорічну ніч прямо на вулиці вбили українця, поліція затримала 12 осіб / Reuters

У Польщі в місті Седльце 1 січня виявили мертвим 47-річного українця. Тіло посеред вулиці о 4:00 помітила пара, яка поверталася додому з вечірки.

Як повідомляє видання wiadomosci.wp.pl, пара поверталася з вечірки і на тротуарі помітила чоловіка з травмою голови. Чоловік і жінка хотіли допомогти потерпілому, проте він був уже мертвим. Вони викликали поліцію.

За інформацією прессекретаря районної прокуратури міста Седльце Христини Голобек, громадянина України вбили.

47-річний чоловік святкував Новий рік у компанії співгромадян та іноземців. Польські правоохоронці вважають, що вони можуть бути причетні до смерті чоловіка.

У підсумку після вбивства затримали 12 осіб - це громадяни України, Індонезії та Білорусі. Чоловіки перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння і не могли дати поліції свідчення.

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Обставини смерті громадянина України встановлюються.

Нагадаємо, раніше в польському Вроцлаві помер українець. Чоловік потрапив до витверезника через те, що влаштував дебош. Копи зв'язали його ременями. Згодом він помер.

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