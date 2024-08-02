Копи знайшли будинок у лісі, яким користувався ймовірний убивця Фаріон: що там знайшли

На всі знайдені речі суддя Галицького райсуду Львова наклав арешт.

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Поліція знайшла будиночок у лісі, яким міг користуватися ймовірний вбивця Фаріон / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Правоохоронці знайшли будинок на околицях Львова, яким міг користуватися В'ячеслав Зінченко - підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. У помешканні виявили низку речей, на які вже накладено арешт.

Як ідеться в ухвалі львівського Галицького районного суду, 21 липня, відпрацьовуючи шляхи підходу та втечі підозрюваного з місця події, у лісовій місцевості в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова, правоохоронці виявили дачний будиночок, у якому могли знаходитися предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

У будинку поліцейські знайшли пластиковий посуд, матрац, дві подушки та покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з-під цигарок, картонну коробку, в якій міститься свічка, фольгу, дві пластикові склянки та фрагмент паперу, а також сіре покривало, наволочку з-під подушки та простирадло золотого кольору.

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На всі знайдені речі суддя Галицького райсуду Львова наклав арешт.

На думку слідства, існує сукупність підстав вважати, що зазначені речі та предмети є речовими доказами у справі.

Убивство Ірини Фаріон та розслідування справи - останні новини

19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Стрілець влучив у скроню жінки. Карета швидкої допомоги доставила Фаріон до лікарні, де медики боролися за її життя.

Уже ввечері стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство.

Підозрюваного у вбивстві вдалося затримати. Ним виявився 18-річний уродженець Дніпра В'ячеслав Зінченко. Відомо, що під час підготовки злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, є достатньо доказів того, що саме затриманий стріляв у Фаріон. Крім того, слідство схиляється до думки, що стрілок - лише виконавець.

Передбачається, що підозрюваний мав спільників і, зокрема, отримував матеріальну підтримку своєї роботи.

26 липня затриманому у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон оголосили підозру і взяли під варту.

Під час обрання запобіжного заходу хлопець провину не визнав.

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима вважає, що докази того, що саме юнак стріляв у мовознавицю, сумнівні.

Поліція розглядає кілька мотивів убивства: особисту неприязнь, суспільно-політичну діяльність Фаріон та ідеологічні причини, а також причетність до злочину російських спецслужб.

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