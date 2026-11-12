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"Батько її дітей": зірка "Сватів" зробив зізнання щодо Анни Кошмал

Христина Трохимчук
12 листопада 2026, 10:38
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Федір Гуринець відверто відповів на чутки про спільних дітей з Анною Кошмал
Федір Гуринець - стосунки з Анною Кошмал
Федір Гуринець - стосунки з Анною Кошмал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Федір Гуринець, Анна Кошмал

Ви дізнаєтеся:

  • Кого Федір Гуринець вважає своїм близьким другом
  • Звідки взялися чутки про те, що Федір є батьком дітей Анни Кошмал

Відомий український актор та зірка серіалу "Свати" Федір Гуринець дав відверте інтерв’ю, в якому торкнувся теми особистого життя. В інтерв’ю Oboz.ua артист прокоментував плітки про те, що він нібито є батьком дітей своєї близької подруги та колеги по серіалу Анни Кошмал.

За словами Федора, з Анною Кошмал вони дружать "мільйон років" і навіть живуть по сусідству. Коли у когось із їхнього спільного кола з’являються діти, друзі разом розділяють ці радісні моменти та діляться знімками в соцмережах. Однак через те, що чоловік Анни не прагне публічності й не показує свого обличчя, користувачі мережі вигадали романтичну історію.

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Анна Кошмал - діти
Анна Кошмал - діти / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"А з Анею ми справді близькі друзі, в одній компанії. Коли у когось із наших народжуються діти, всі разом їдемо до пологового будинку, розділяємо такі важливі моменти. Звісно, фотографуємося й викладаємо знімки в соцмережі. А оскільки Аня не показує свого чоловіка, люди, напевно, вирішили, що я - батько її дітей. Ми з Анею лише посміялися, бо в неї чудовий чоловік. До речі, ми з ними ще й сусіди", - пояснив Федір.

Крім того, Гуринець з гумором згадав ще одну історію зі свого життя, пов’язану з дітьми. Через зовнішню схожість його жартома приймали за батька хрещеника Микити - сина його куми з Чернігова.

Федір Гуринець - особисте життя
Федір Гуринець - особисте життя / фото: instagram.com, Федір Гуринець

"Коли він народився, кума дуже швидко розлучилася з чоловіком. Тож із пологового будинку Нікітоса забирав я. І з самого дитинства проводив з ним багато часу. А потім якось на фотографіях помітив, що він - просто моя копія! Абсолютно вилитий я. Мої родичі почали жартувати: "Ви точно впевнені?" - "Точно! Не моя дитина". Тож у мене якась особлива карма з цими дітьми", - розповів актор.

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Про персону: Анна Кошмал

Анна Кошмал - українська актриса театру, кіно та озвучування. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

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