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Ірина Фаріон померла у лікарні

Руслана Заклінська
19 липня 2024, 23:42оновлено 20 липня, 00:35
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Пошуки нападника, який здійснив замах на життя Фаріон, тривають, розповів Максим Козицький.
Ірина Фаріон померла у лікарні
Серце Ірини Фаріон зупинилося / Колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, pixabay.com

Ввечері пятниці, 19 липня, відома мовознавиця, науковиця та екснардепка Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та керівниця анестезіологічної служби Першого медичного об’єднання міста Львова Наталія Матолінець.

"Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни", - йдеться у повідомленні.

Козицький також додав, що правоохоронці продовжуть пошуки нападника, який вистрілив у жінку.

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Мер Львова Андрій Садовий висловив співчуття родині мовознавиці та всім, хто її знав. Він наголосив, що лікарі зробили все можливе, аби врятувати життя Фаріон, проте поранення було несумісне з життям.

"Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти!Дякую правоохоронним органам, які активно працюють над цим. Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність. Вічна Памʼять", - написав Садовий.

Керівниця анестезіологічної служби Першого медичного об’єднання міста Львова Наталія Матолінець повідомила, що Ірина Фаріон потрапила до медиків у критичному стані з тяжкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Львівські лікарі провели жінці первинну хірургічну обробку, але її стан залишався критичним. За її словами, Фаріон перебувала в глибокій мозковій комі.

"Була проведена операція, і її навіть перевели до реанімаційного відділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало", - розповіла медикиня.

Національна поліція України підтвердила, що Ірина Фаріон померла у лікарні від отриманих травм. Правоохоронці перекваліфікували злочин на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

"Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника", - запевнили у Нацполіції.

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство мовознавиці Ірини Фаріон - подробиці

Нагадаємо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика, 3 здійснили замах на життя мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон. Стрілець влучив у скроню жінки. Зловмисник був у рукавичках та стріляв із зброї без глушника.

За попередньою інформацією, стрілок, якому орієнтовно 20-25 років, стежив за Фаріон близько тижня біля її під'їзду. Коли вона вийшла з будівлі, він підбіг і вистрелив їй у голову.

Президент України заслухав доповіді міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо пошуку зловмисника, який вистрілив у Ірину Фаріон. За словами Зеленського, Нацполіція та СБУ активно працює, щоб встановити обставини злочину.

"Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - наголосив президент.

Як повідомляв Главред, раніше напад на Ірину Фаріон кваліфікували як замах на умисне вбивство. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що поліція та інші служби працюють на місці події, опрацьовують свідчення та дані з камер відеоспостереження.

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