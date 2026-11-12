Апетити Путіна ширші за Донбас: в ISW пояснили, як РФ використала переговори

Аналітики вважають, що Кремль хоче закласти вигадану лінію фронту в основу майбутніх домовленостей щодо територій.

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Путін не відмовився від максимальних цілей / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Головне із заяви ISW:

Кремль претендує на землі поза п'ятьма анексованими регіонами

Росія відкидає обмін територіями і розширює "зону безпеки"

На переговорах РФ вигадувала успіхи на фронті

Росія претендує на території України далеко за межами Донбасу і не відмовляється від максималістських вимог. На переговорах в Абу-Дабі представники країни-агресорки намагалися нав'язати американській та українській делегаціям вигадану картину фронту, щоб вибити з Києва нові територіальні поступки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Москва й надалі робитиме неправдиві заяви про просування по всій лінії фронту, щоб закласти свою вигадану мапу в основу майбутніх переговорів щодо територій.

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Які території вимагає Росія після переговорів в Абу-Дабі

11 листопада помічник очільника Кремля і голова російської делегації в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Росія "так чи інакше" забере кожну п'ядь землі, яку вважає своєю. За його словами, Москва не погодиться на жоден обмін територіями з Україною і розширюватиме так звану "зону безпеки".

В ISW припускають, що йдеться про північні райони Сумської та Харківської областей, які Кремль подає як "буферну зону". Аналітики також звернули увагу, що ця риторика віддзеркалює заяву Путіна від червня 2025 року.

"Заяви Мединського демонструють територіальні амбіції Кремля за межами п'яти незаконно анексованих регіонів України (Крим та Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) та небажання йти на компроміси чи обмін територіями для припинення війни", - йдеться у звіті ISW.

Таку лінію підтримав і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він заявив, що Москва триматиметься курсу на виконання вимог, які Путін озвучив у червні 2024 року: виведення ЗСУ з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, так звані "демілітаризація" і "денацифікація" України, а також відмова Києва від вступу до НАТО.

За даними ISW, Сили оборони досі утримують 0,38% Луганщини, 20,12% Донеччини, 24,42% Запорізької та 30,11% Херсонської областей.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи піде Кремль на компроміс щодо територій

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Москва не відмовиться від силового сценарію.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та тиск на Україну. У Путіна така позиція: раз не вдалося досягти бажаного політичним шляхом - через Трампа та "дух Анкоріджа", значить, він домагатиметься цього військовою силою", - наголосив фахівець.

Експерт не очікує, що Кремль найближчим часом пом'якшить свою позицію за столом переговорів.

"Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги. Тому оптимізму щодо того, що щось зміниться на краще для нас або що Кремль перейде до більш раціональної позиції, у мене немає", - пояснив Золотарьов.

Старший науковий співробітник Центру Європи та Євразії Hudson Institute, колишній американський дипломат Метью Бойс у коментарі Al Jazeera описав переговорну тактику очільника Кремля.

"Манера Путіна вести переговори загалом така: вимагати максимум, ескалювати й чекати, поки інші підуть на компроміс", - зазначив він.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі тривали 10 та 11 листопада. Згодом стало відомо, що Україна відкинула новий план США щодо Донбасу. За даними The Telegraph, посланці Трампа пропонували віддати Москві контроль над лінією фронту на Донбасі без передачі міст, які утримують ЗСУ.

Делегація РФ також відмовилася обговорювати енергетичне та морське перемир'я. Зеленський назвав наступний крок після зустрічі в ОАЕ. За його словами, сторони обговорювали обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, а можливо, і 1200.

Питання виведення українських військ з Донбасу залишається одним із ключових у переговорах. Очільник Офісу президента Кирило Буданов ухилився від відповіді, чи досі РФ вимагає виходу ЗСУ з регіону. Зеленський раніше назвав такий сценарій неможливим.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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