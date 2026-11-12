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Після Абу-Дабі Мерц не виключає зустрічі з Путіним: що відомо

Анна Ярославська
12 листопада 2026, 07:45
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Берлін наполягає, що питання безпеки Європи обговорюватимуть лише після встановлення миру в Україні.
Фрідріх Мерц, Володимир Путін
Канцлер Німеччини може зустрітися з главою Кремля / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, сайт Кремля

Читайте в матеріалі:

  • За яких умов Мерц готовий зустрітися з Путіним
  • Чому мир в Україні має передувати переговорам про безпеку
  • Яку позицію європейські країни узгодили зі США та Києвом

Після переговорів щодо України в Абу-Дабі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним. Про це заявив прес-секретар уряду Німеччини Штефан Корнеліус, пише Die Zeit.

"В Абу-Дабі ми досягли взаєморозуміння щодо основних принципів. Це розуміння буде доведено до відома президента Росії, і на цій основі можуть розвиватися подальші переговори", - заявив Корнеліус.

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Кремль через інформаційне агентство ТАСС повідомив, що Путін відкритий для контактів з Європейським союзом, а також з Мерцем.

Сам канцлер заявив минулої п’ятниці, що не відмовиться від зустрічі, якщо Путін приїде до Маямі на саміт G20 у грудні.

За словами Корнеліуса, європейські країни разом із США та Україною узгодили чотири принципи подальших переговорів щодо завершення війни. Зокрема, спочатку потрібно домовитися про мир в Україні, і лише потім обговорювати європейську та трансатлантичну безпеку. Будь-яка домовленість можлива лише за умови згоди всіх союзників по НАТО.

Водночас із Росією ці принципи не узгоджувалися.

Варто зазначити, що на даний момент канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Росії Володимир Путін не зустрічалися жодного разу. Жодних офіційних двосторонніх переговорів чи особистих контактів між ними не було.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як писав Главред, 10 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершився перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни. Учасники перебували за столом переговорів понад чотири години.

Другий день переговорів в Абу-Дабі тривав не менше двох годин. Сторони обговорили архітектуру майбутньої безпеки та гуманітарні питання. Територіальне питання залишається однією з найскладніших перешкод для досягнення домовленостей.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі делегація країни-агресора Росії відмовилася обговорювати енергетичне перемир’я та перемир’я на морі. Тепер Київ розраховує, що відповідь Кремля привезуть посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які мають зустрітися з Путіним.

У четвер, 12 листопада, літак із спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером приземлився в Москві. У першій половині дня вони мають зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними Axios, Сполучені Штати попросили країну-агресора Росію підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою. Документ має містити кроки Москви щодо зниження напруженості з континентом, а реалізувати його планують лише після укладення угоди про припинення війни.

Коли можливий прорив у переговорах щодо війни в Україні

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю Главреду зазначив, що Білий дім намагатиметься показати результат у переговорах ще до кінця року.

"Найімовірніше, протягом найближчого місяця Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб хоча б до кінця року досягти певного результату в переговорному процесі", - сказав експерт.

Водночас політолог скептично оцінює шанси на швидкий успіх через позиції всіх учасників процесу.

"Але це фантазії, які не мають нічого спільного з реальністю: занадто багато перешкод - і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі ближче до весни, не раніше", - пояснив Золотарьов.

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Про джерело: Die Zeit

Die Zeit (у перекладі з нім. - "Час") - одна з найвпливовіших і найавторитетніших німецьких щотижневих газет. Виходить у Гамбурзі.

Перший номер газети вийшов 21 лютого 1946 року за британською окупаційною ліцензією.

Одним із головних ініціаторів створення та видавців став німецький видавець і політик Герд Буцеріус (Gerd Bucerius).

Видання належить компанії Zeit-Verlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG. З 1996 року медіахолдинг входить до складу великої німецької видавничої групи Georg von Holtzbrinck.

Газета має значний тираж (понад 500 тисяч примірників) та аудиторію, що налічує кілька мільйонів читачів.

Традиційно газета дотримується помірковано-ліберальних поглядів, виступає за цінності демократії, вільної ринкової економіки та прав людини.

У рамках видання регулярно виходять популярні додатки, такі як ZEITmagazin (щотижневий глянцево-аналітичний журнал) та спеціалізовані випуски, присвячені кар’єрі, нерухомості та університетам.

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