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Курс долара і євро може різко злетіти: банкір озвучив прогноз на 16-22 листопада

Руслана Заклінська
12 листопада 2026, 10:41
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Банкір закликав українців не піддаватися валютному ажіотажу.
Курс долара і євро може різко злетіти: банкір озвучив прогноз на 16-22 листопада
Курс валют в Україні з 16-22 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 16-22 листопада
  • Скільки коштуватиме євро наступного тижня
  • Чи варто українцям зараз купувати валюту

Курс валют в Україні протягом 16-22 листопада залишатиметься відносно стабільним. Долар на міжбанківському та готівковому ринках може коштувати 45-45,7 грн, а євро - 50-52 грн. Про це розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Яким буде курс долара та євро 16-22 листопада

За прогнозом Лєсового, у період 16-26 вересня курс долара на міжбанку та готівковому ринку перебуватиме в межах 45-45,7 грн, а євро - 50-52 грн.

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Щоденні курсові зміни будуть помірними: до 5-15 копійок на міжбанку, 10-20 копійок у комерційних банках та до 30 копійок в обмінниках. Середні тижневі відхилення можуть становити до 1-1,5% від початкового курсу.

"Тому головним очікуванням на наступний тиждень є збереження відносної курсової рівноваги та поступове зниження ситуативного ажіотажу. Нацбанк має інструменти для згладжування надмірних коливань, а громадянам варто користуватися головним інструментом власної фінансової безпеки - холодним розрахунком", - зазначив банкір.

За словами експерта, різниця між курсами купівлі та продажу валюти на міжбанку становитиме до 15 копійок за долар і до 20 копійок за євро. У комерційних банках цей показник може сягати 50-60 копійок за долар і 80 копійок - 1 грн за євро.

В обмінних пунктах різниця буде ще відчутнішою: до 60 копійок - 1 грн за долар і до 1-1,3 грн за євро.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що може вплинути на курс валют в Україні

Одним із головних чинників, які впливатимуть на валютний ринок, залишатиметься психологічна поведінка громадян. Російські ракетно-дронові атаки, пошкодження енергетичних об'єктів, проблеми у виробничому секторі та воєнна невизначеність можуть посилювати бажання українців переводити заощадження в іноземну валюту.

Водночас банкір застерігає від поспішних рішень. За його словами, окремі обмінники можуть підвищувати курс продажу, орієнтуючись не лише на економічні передумови, а й на готовність громадян платити більше через побоювання подальшого подорожчання.

"У таких випадках ажіотаж починає підживлювати сам себе. Висока ціна провокує новий попит, а посилення попиту використовується для чергового підвищення ціни. І саме громадяни, які прагнули вберегти заощадження, ризикують зазнати найбільших фінансових втрат", - пояснив Лєсовий.

Він також звернув увагу на різницю між курсами купівлі та продажу. Якщо вона сягатиме 1-1,5 грн, поспішна купівля валюти може виявитися невигідною навіть без подальшого зниження її вартості.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Основні виразники валютного ринку з 16 листопада по 22 листопада:

  • Коридори валютних змін: 45-45,7 грн / $ та 50-52 грн / € (на міжбанку) та 45-45,7 грн / $ та 50-52 грн / € (на готівковому ринку).
  • Щоденні курсові зміни: до 0,05-0,15 грн (міжбанк), до 0,1-0,2 грн (комбанки), до 0,3 грн (обмінні пункти).
  • Різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (міжбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (комбанки), до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (обмінні пункти).
  • Різниця курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1 (обмінні пункти).
  • Різниця курсів продажу на готівковому ринку: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обмінні пункти).
  • Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку - 0,1-0,15 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення - до 1-1,5% від початкового курсу тижня.

Чи загрожує гривні різке падіння

За оцінкою Лєсового, об'єктивна економічна ситуація поки не дає достатніх підстав очікувати валютного колапсу. Національний банк і надалі компенсуватиме надлишковий попит на міжбанку за допомогою валютних інтервенцій.

Крім того, режим керованої гнучкості дозволятиме регулятору стримувати надмірні курсові коливання. Серед інших чинників, які визначатимуть ситуацію на валютному ринку, банкір назвав обсяги імпорту, валютні надходження експортерів, інфляцію, світові ціни на енергоносії та міжнародну фінансову підтримку України.

Водночас експерт наголошує, що валютний ринок не є місцем, де страх гарантує захист заощаджень. Тому під час купівлі доларів та євро українцям варто враховувати не лише можливі зміни курсу, а й різницю між цінами купівлі та продажу.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Лєсовий спрогнозував, що курс долара 9-15 листопада триматиметься в коридорі 45-45,7 грн. За його оцінкою попит перевищував пропозицію, що впливало на доступність готівкової валюти в обмінниках.

Економіст і фінансист Олександр Савченко зазначив, що американська валюта не досягне 50 грн до кінця 2026 року. Він також назвав орієнтир 46-47 грн як цільовий рівень поступового послаблення гривні.

Національний банк України опублікував офіційні курси валют та зафіксував зниження котирувань долара і євро. За даними регулятора, на 12 листопада курс долара був встановлений на рівні 45,32 грн.

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Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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