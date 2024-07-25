У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

Зараз тривають необхідні слідчі дії та експертизи, повідомив президент України.

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Затримали ймовірного вбивцю Фаріон / колаж: Главред, фото: Facebook, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

"Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", - зазначив Зеленський.

Відомо, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Президент також доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

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Деталі затримання підозрюваного у вбивсті Фаріон

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

"139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди", - розповів Клименко.

Він також наголосив, що ідентифікація зловмисника та його затримання - це кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки.

Затримали вбивцю Ірини Фаріон / фото: t.me/Klymenko_MVS

"Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець", - пояснив Клименко.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, що 19 липня, у Львові стріляли у Ірину Фаріон. Стрілець поцілив у скроню жінки, вона перебуває у критичному стані. Карета швидкої допомоги доставила Фаріон до лікарні, де медики боролися за її життя. Жінка перебувала у вкрай важкому стані. Вже ввечері стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні.

Слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність. Не відкидається також участь росіян у цьому вбивстві.

21 липня у Львові попрощались із Іриною Фаріон. У Мережі розлетілися особливо зворушливі кадри, як маленькі внучка та онук несуть у своїх руках портрети Ірини Фаріон. Поховають її на Личаківському кладовищі на центральній алеї.

Аналітик Олександр Коваленко розкрив, кому могла бути вигідна смерть Ірини Фаріон. Він вважає, що саме таку медійну персону могла обрати РФ, щоб її смерть могла каталізувати ті чи інші події в Україні.

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