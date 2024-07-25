УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

Юлія Закрепа
25 липня 2024, 15:12оновлено 25 липня, 15:43
406
Зараз тривають необхідні слідчі дії та експертизи, повідомив президент України.
У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву
Затримали ймовірного вбивцю Фаріон / колаж: Главред, фото: Facebook, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

"Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди", - зазначив Зеленський.

Відомо, що затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Президент також доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

відео дня

Деталі затримання підозрюваного у вбивсті Фаріон

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

"139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди", - розповів Клименко.

Він також наголосив, що ідентифікація зловмисника та його затримання - це кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки.

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву
Затримали вбивцю Ірини Фаріон / фото: t.me/Klymenko_MVS

"Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець", - пояснив Клименко.

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, що 19 липня, у Львові стріляли у Ірину Фаріон. Стрілець поцілив у скроню жінки, вона перебуває у критичному стані. Карета швидкої допомоги доставила Фаріон до лікарні, де медики боролися за її життя. Жінка перебувала у вкрай важкому стані. Вже ввечері стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні.

Слідство розкрило кілька версій мотиву убивства Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність. Не відкидається також участь росіян у цьому вбивстві.

21 липня у Львові попрощались із Іриною Фаріон. У Мережі розлетілися особливо зворушливі кадри, як маленькі внучка та онук несуть у своїх руках портрети Ірини Фаріон. Поховають її на Личаківському кладовищі на центральній алеї.

Аналітик Олександр Коваленко розкрив, кому могла бути вигідна смерть Ірини Фаріон. Він вважає, що саме таку медійну персону могла обрати РФ, щоб її смерть могла каталізувати ті чи інші події в Україні.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Ірина Фаріон новини України Убивство Ірини Фаріон
Реклама

Головне за день

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затримання

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затримання

16:35 Україна
"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:21 Світ
Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:59 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка 10071

Гороскоп на завтра 26 липня: Терезам - приємні сюрпризи, Водоліям - велика сварка

З'явилась свіжа десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині 3379

З'явилась "свіжа" десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені 2412

На Харківщині сталася стрілянина між українськими військовими: є загиблі та поранені

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон 2325

Чого найбільше бояться голуби: забудуть дорогу на ваш балкон

Останні новини

17:23

Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні

17:22

Що таке "косарики": усі їх бачили, але мало хто знає правильну назвуВідео

16:53

ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну - Сікорський

16:43

Порошенко і Свинарчук стануть сусідами по віллах в Іспанії: це може допомогти слідству, - блогер

16:35

ЗМІ показали фото імовірного убивці Фаріон: усі подробиці затриманняВідео

Спроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнозиСпроба №2. Що задумав Путін у Харківській області та які прогнози
16:21

"З Путіним треба говорити тільки в суді": у Бундестазі зробили гучну заяву

16:15

Скільки потрібно варити раків: важливі правила, які варто знати перед приготуваннямВідео

15:59

Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

15:52

Дочка Волочкової пішла слідами матері

Реклама
15:50

Українка у фаворитах: найпривабливіші спортсменки Олімпіади-2024 у Парижі

15:39

Китай може залишити Лукашенка "з носом": як підступно діє Пекін

15:32

Серце красуні схильне до зради: 3 знаки зодіаку, які можуть піти "наліво"

15:21

РФ стягує резерви і готує штурм на півдні: у Bild дізналися напрямок удару

15:12

У Дніпрі затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон: Зеленський зробив важливу заяву

15:10

Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

15:02

Загроза наступу РФ з боку Білорусі: чи достатньо сил у ворога – Демченко

15:00

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні

14:59

Повітряна тривога у Румунії: у країні заявили про падіння уламків російського дрону

14:44

Температура впаде до +13 і будуть дощі: коли і де в Україні чекати на похолодання

14:35

Криму загрожує перетворення на острів, війська РФ зазнали серйозного удару - ЗСУ

Реклама
14:25

"Є генерали, які працюють по-старому": Сенцов заявив про "радянську армію" в Україні

14:24

Формула успішного кіносценарію: киян кличуть на зустріч зі сценаристом "Мавки"

13:39

Чи існує загроза оточення Часового Яру: в ЗСУ розставили всі крапки над "і"

13:34

"Є відчуття, ніби тебе немає": Єфросиніна зізналася в тотальній залежності

13:24

"Врятуй маму Миколи Тищенка!" - активісти та волонтери оголосили збір грошей

13:21

РФ у Запорізькій області зібрала 90 тисяч окупантів: чи готує ворог наступ

12:58

Потап за кордоном співпрацює з росіянами і оформив лейбл на свою "коханку" - блогер

12:58

Нищівний удар по порому РФ у Керченській протоці: розвідка Британії назвала наслідки

12:57

Російських артистів-путіністів викликають до суду у справі про вбивство Ігоря Талькова

12:48

Для чого додають картопляний крохмаль у тісто: секрет від досвідчених господиньВідео

12:27

Війська РФ через місяць-півтора перейдуть в оборону: у Нацгвардії зробили заяву

12:15

У родині Соломії Вітвіцької буде поповнення - її тато зворушений до сліз

12:14

"РФ захопила останній оплот ЗСУ": у Bild розкрили ситуацію біля Очеретиного

12:09

Побачили тільки обрані: який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон

12:01

Як очистити дно сковороди зовні - відвалиться навіть товстий шар нагару

11:55

РФ прорвалась на Харківщини з іншої ділянки: аналітики заявили про загрозу

11:47

Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes

11:31

Що заборонено робити 26 липня: яке церковне свято у цей день

11:27

Нідерланди та Данія передадуть Україні 14 танків Leopard 2

11:12

Загрожує затяжна війна: на Заході назвали сценарій для України та РФ

Реклама
11:05

Остапчук і його юна дружина повідомили про вагітністьВідео

11:04

Місячний календар стрижок на серпень 2024: коли обрізати кінчики і фарбуватися

10:53

Вбивство Фаріон: що в поліції кажуть про причетність російських неонацистів

10:40

Китайський гороскоп на завтра 26 липня: Тигри - уникайте цукру, Свиням - справжня удача

10:29

РФ другу ніч поспіль атакувала Ізмаїльський район, три дрони залетіли в Румунію

10:20

Колишня дружина Тома Круза налякала фанів гематомою під оком

10:14

Влада РФ "взялася" за путіністку Лоліту: що влаштувала співачка

09:56

Що буде з відключеннями світла у серпні: в Укренерго дали прогноз

09:50

Тисячу і більше за день: Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні

09:27

Коли можливий контрнаступ ЗСУ: в ISW зробили прогноз і розкрили деталі

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти