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"Запасаємося водою": у Зеленського закликали готуватися до тривалої війни з РФ

Олексій Тесля
11 листопада 2026, 22:41
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Наразі немає достатніх підстав розраховувати на швидке припинення бойових дій, вважає Ірина Верещук.
Верещук
Ірина Верещук попередила про затяжну війну / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Facebook І.Верещук

Найважливіше із заяв Верещук:

  • Поки що не варто розраховувати на швидке припинення бойових дій
  • Українцям необхідно подбати про запаси питної води

Українцям слід готуватися до затяжної війни, оскільки Росія не припиняє розширювати виробництво безпілотників і ракет.

Про необхідність враховувати такий сценарій заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук на форумі "Всеосяжна оборона: від концепції до дій", повідомляє Главком.

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На думку чиновниці, розраховувати на швидке припинення бойових дій поки що немає достатніх підстав. Військові приготування Кремля скоріше вказують на подальше посилення армії, ніж на прагнення завершити конфлікт. Верещук також закликала не сприймати оптимістичні заяви в ЗМІ та висловлювання зарубіжних політиків як відображення реального стану справ.

"Чому ми маємо говорити про те, що готуємося до миру? Звідки у нас таке уявлення - що хтось сказав це по телевізору або хтось в Америці хоче так показати? Реальність зовсім інша", - заявила вона.

Окремо Верещук наголосила на важливості завчасної підготовки до можливих труднощів. Зокрема, вона рекомендувала подбати про запаси питної води та інших необхідних речей. При цьому чиновниця закликала виявляти солідарність із оточуючими та допомагати тим, хто не здатний самостійно підготуватися до надзвичайних ситуацій, наприклад самотнім літнім сусідам.

У Києві тимчасово припиняють рух трамваїв і тролейбусів

Київська міська державна адміністрація (КМДА) оголосила про тимчасове зупинення наземного електротранспорту з вечора 3 листопада. Таке рішення пов’язане з серйозними проблемами в енергосистемі України, що виникли після російських обстрілів.

За інформацією міської адміністрації, на час призупинення руху трамваїв і тролейбусів деякі маршрути обслуговуватимуться автобусами.

Для забезпечення пасажирських перевезень комунальне підприємство "Київпастранс" організовує додаткові автобусні маршрути. При цьому повністю замінити електротранспорт не вдасться. Кількість автобусів на лініях залежатиме від наявності транспорту та водіїв, завантаженості маршрутів і загальної ситуації в столиці.

Удари РФ по інфраструктурі - новини за темою

Раніше "Главред" писав, що Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж минулого року. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробництво електроенергії, а енергоінфраструктура міста зазнала значно більших пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

Як повідомлялося, країна-агресор Росія атакувала "шахедами" ТЕЦ у Києві. У Дніпропільській області лише за цю ніч було завдано ударів по чотирьох електроподстанціях. На світанку в Шостці російський дрон завдав удару по ТЕЦ.

Нагадаємо, раніше ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровської області, Києва та Київської області. Повторні атаки суттєво ускладнили відновлювальні роботи, тому тисячі українців залишилися без світла.

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Про персону: Ірина Верещук

Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) - українська політична та державна діячка, заступниця глави Офісу президента, віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 2021-2024 рр. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 р. - 4 листопада 2021 р.). Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019 р., була міським головою Рави-Руської (2010-2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

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