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В Україні фіксують збої в роботі Starshield: Зеленський заявив про невипадковість

Руслана Заклінська
12 листопада 2026, 11:28
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Президент визнав, що через нові обмеження засоби збиття вже не встигають за ворожими цілями, і по Україні є влучання.
В Україні фіксують збої в роботі Starshield: Зеленський заявив про невипадковість
Starshield знову обмежив швидкість на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com, 33-ї окрема механізована бригада

Коротко:

  • Starshield над Україною працює з лімітом швидкості 161 км/год
  • Засоби збиття не встигають за реактивними дронами
  • Київ з'ясовує обставини зі США

Українські підрозділи вже кілька днів фіксують системне обмеження швидкості терміналів Starshield на рівні 161 км/год (100 миль/год) - вздовж усієї лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями. Через це засобам збиття бракує швидкості для перехоплення реактивних дронів країни-агресорки РФ, і вже є влучання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Глава держави послався на доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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"Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості", - наголосив президент.

Для України, за словами глави держави, йдеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. Наслідки вже відчутні.

"На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", - написав Зеленський.

Президент додав, що Україна намагається з'ясувати всі обставини з американською стороною. Хто саме ухвалив рішення про нові обмеження, у дописі не уточнюється.

Starshield
Starshield / Інфографіка: Главред

Чи може Україна замінити Starlink іншими системами

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що залежність від американської системи поки не вдається швидко компенсувати навіть європейським партнерам.

"Показовою є й ситуація зі Starlink. Виявилося, що швидко замінити цю систему без американців європейці поки не можуть", - зазначив експерт.

Наслідки обмежень для армії ще в жовтні оцінював експерт з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") у коментарі LIGA.net. За його словами, ліміт швидкості вдарив не лише по перехопленню дронів, а й по авіації.

"Обмеження швидкості Starshield вплинуло на важливий канал передачі інформації на бойові вертольоти", - пояснив фахівець.

Бескрестнов також визнав, що болісно сприймає залежність оборони від рішень партнерів.

"Мені дуже важко усвідомлювати, що один раптовий крок партнерів руйнує значну частину нашої оборони", - додав він.

Starlink в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, обмеження для терміналів Starshield в Україні запровадили в ніч на 14 жовтня. Згодом The Wall Street Journal розповів, хто насправді наказав уповільнити Starlink в Україні. Залежно від засобу та підрозділу зв'язок тоді зникав на швидкостях від 72 до 161 км/год.

Розслідувати ситуацію у США не поспішають. Офіс генерального інспектора Пентагону відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink і Starshield в Україні.

Позиція власника SpaceX Ілона Маска щодо України теж викликає питання. Він поширив у X допис, де рішення дати Україні Starlink назвали помилкою. Сам репост мільярдер не коментував.

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Про особу: Євген Хмара

Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймає посаду тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України.

До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ.

З 2011 року проходив службу в елітному Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. У 2023 році очолив цей підрозділ, а в червні 2024 року отримав звання генерал-майора.

З 5 січня по 17 липня 2026 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України (після відставки Василя Малюка).

З початку повномасштабного вторгнення брав особисту участь у ключових спецопераціях. Керував звільненням острова Зміїний, воював у Київській та Донецькій областях. Під його керівництвом здійснювалися глибокі удари дронами по тилових військових об’єктах та НПЗ на території Росії.

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