Росія вдарила по Україні ракетами та 123 дронами: скільки цілей знешкодила ППО

Окрім ударних безпілотників, ворог застосував балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельні Циркони.

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Росія вдарила по Україні Цирконами, балістикою та 123 дронами / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, Alamy Stock Photo

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Росія атакувала Україну ракетами Циркон, Іскандер і 123 дронами

ППО знешкодила 89 БпЛА, зокрема 51 реактивний

Влучання зафіксовано на 17 локаціях, уламки - ще на 18

Росія в ніч на 12 листопада завдала по Україні комбінованого удару балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами Циркон та 123 ударними безпілотниками. Внаслідок атаки зафіксовано влучання на 17 локаціях, ще на 18 упали збиті цілі та уламки, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Серед ударних БпЛА були Shahed, Гербера та S8000 Бандероль/Дань-Т. Окрім них, ворог запускав імітатори Пародія, щоб перевантажити протиповітряну оборону.

Про загрозу балістики військові попереджали ще під час нічної тривоги.

Також зазначається, що зі 123 ударних безпілотників 73, тобто близько 59%, були реактивними. Вони швидші за класичні Shahed з поршневим двигуном, тому мобільним вогневим групам складніше їх перехоплювати.

Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 89 безпілотників, або приблизно 72% від загальної кількості. З реактивних дронів збили 51 із 73. Також знешкоджено п'ять боєприпасів Бандероль/Дань-Т.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атака ще не завершилася

Станом на ранок загроза зберігається. За даними Повітряних сил, у повітряному просторі країни лишаються кілька російських БпЛА, а підрозділи протиповітряної оборони продовжують бойову роботу.

Атака на Київ та область у ніч на 12 листопада

Як писав Главред, у ніч на 12 листопада в Києві та області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах попереджали про удар РФ балістичною зброєю по Києву. Міг постраждати будівельний гіпермаркет. За деякими даними, під ударом опинився "Епіцентр" в Оболонському районі.

Вранці у четвер у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі армія РФ атакувала Київщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі та складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

"У момент атаки на підприємстві перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги всі покинули територію. На щастя, там обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Вранці служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки ворожої атаки та встановлювати масштаби пошкоджень.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 листопада російські окупаційні війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. В результаті удару без електропостачання залишилися населені пункти Рівненського та Сарненського районів, зокрема місто Костопіль.

У ніч на 11 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними БПЛА. Більшу частину повітряних цілей було збито, але є й "прильоти". Є постраждалі. Кривий Ріг частково залишився без світла. Були зафіксовані проблеми з електропостачанням у Черкаській області. Під ударом опинилися також Харків і Запоріжжя.

Крім того, у середу, 11 листопада, армія країни-агресора РФ завдала удару по Яготині Київської області. В результаті ворожого обстрілу є загиблий, а також поранені, у місті зафіксовано руйнування

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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