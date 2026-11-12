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"Є цілий набір": Білоножко висловилася щодо пластичних операцій

Христина Трохимчук
12 листопада 2026, 09:42
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Світлана Білоножко поділилася своїми секретами краси, догляду за шкірою та харчування.
Світлана Білоножко
Світлана Білоножко - пластичні операції / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Який догляд обирає Світлана Білоножко замість пластичних операцій
  • Чому співачка відмовилася від реклами ін'єкцій для схуднення

Народна артистка України Світлана Білоножко, яка у 69 років вражає квітучим зовнішнім виглядом, поділилася секретами своєї молодості. В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" вдова легендарного співака Віталія Білоножка розповіла, як доглядає за собою.

За словами Світлани, кожна жінка повинна дбати про себе і довіряти професіоналам. Сама артистка регулярно відвідує косметолога, щоб підживити шкіру, а також робить професійний масаж обличчя у перевіреного майстра. При цьому чутки про пластичні операції зірка категорично спростовує.

відео дня
Світлана Білоножко
Світлана Білоножко - догляд за собою / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

"Жінка повинна доглядати за собою, знати свої слабкі сторони та мати косметолога, до якого можна звернутися не просто за масками, а щоб він був професіоналом. Шкіру потрібно живити. Є цілий набір різноманітних засобів без пластичних операцій. Потім масаж обличчя. Але потрібно також знайти правильного майстра, щоб він не розтягнув шкіру, а все робив правильно", - поділилася Білоножко.

Крім того, артистка зізналася, що їй пропонували рекламувати популярні ін'єкції для схуднення, однак вона відмовилася, оскільки не бачить у цьому необхідності. Світлана Білоножко вважає за краще дотримуватися режиму харчування, дотримуватися дисципліни та стежити за сном.

Як виглядає Світлана Білоножко зараз
Як виглядає Світлана Білоножко зараз / скрін з відео

"Мені пропонували, але я сказала, що в мене поки що проблем немає. Якщо я раптом стану, як бочонок, то тільки тоді, можливо, і погоджуся. Я харчуюся двічі на день. Якщо вдома - з 10 до 11 у мене гарний сніданок, а потім з 5 до 6 вечора. Жодних перекусів. Рот закрила і пий воду. Потім треба спати. Намагаюся лягати до 23:00", - зізналася співачка.

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Раніше Главред повідомляв, що 69-річна Оксана Білозір відверто розповіла, як їй вдається зберігати струнку фігуру та квітучий вигляд. Народна артистка України зізналася, що головною запорукою її молодості та бадьорості є сувора самодисципліна та регулярна робота над собою.

Також зірки "Величного століття" Окан Ялабик і Сельма Ергеч показали, як виглядають зараз. Виконавці ролей Ібрагіма-паші та Хатидже-султан знову зустрілися на червоній доріжці на честь 10-річчя Netflix, вразивши шанувальників тим, як змінилися до невпізнання.

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Про персону: Світлана Білоножко

Світлана Білоножко - українська співачка, дикторка-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко - учасниця та лауреатка багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.
Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників Другої світової війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам’ять".
У 1999 році разом із чоловіком Віталієм Білоножком запатентували власний проєкт-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

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