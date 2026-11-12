"Є цілий набір": Білоножко висловилася щодо пластичних операцій

Ви дізнаєтеся:
- Який догляд обирає Світлана Білоножко замість пластичних операцій
- Чому співачка відмовилася від реклами ін'єкцій для схуднення
Народна артистка України Світлана Білоножко, яка у 69 років вражає квітучим зовнішнім виглядом, поділилася секретами своєї молодості. В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" вдова легендарного співака Віталія Білоножка розповіла, як доглядає за собою.
За словами Світлани, кожна жінка повинна дбати про себе і довіряти професіоналам. Сама артистка регулярно відвідує косметолога, щоб підживити шкіру, а також робить професійний масаж обличчя у перевіреного майстра. При цьому чутки про пластичні операції зірка категорично спростовує.
"Жінка повинна доглядати за собою, знати свої слабкі сторони та мати косметолога, до якого можна звернутися не просто за масками, а щоб він був професіоналом. Шкіру потрібно живити. Є цілий набір різноманітних засобів без пластичних операцій. Потім масаж обличчя. Але потрібно також знайти правильного майстра, щоб він не розтягнув шкіру, а все робив правильно", - поділилася Білоножко.
Крім того, артистка зізналася, що їй пропонували рекламувати популярні ін'єкції для схуднення, однак вона відмовилася, оскільки не бачить у цьому необхідності. Світлана Білоножко вважає за краще дотримуватися режиму харчування, дотримуватися дисципліни та стежити за сном.
"Мені пропонували, але я сказала, що в мене поки що проблем немає. Якщо я раптом стану, як бочонок, то тільки тоді, можливо, і погоджуся. Я харчуюся двічі на день. Якщо вдома - з 10 до 11 у мене гарний сніданок, а потім з 5 до 6 вечора. Жодних перекусів. Рот закрила і пий воду. Потім треба спати. Намагаюся лягати до 23:00", - зізналася співачка.
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Про персону: Світлана Білоножко
Світлана Білоножко - українська співачка, дикторка-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко - учасниця та лауреатка багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.
Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників Другої світової війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам’ять".
У 1999 році разом із чоловіком Віталієм Білоножком запатентували власний проєкт-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".
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