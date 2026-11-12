Удар РФ по енергетиці та житлових будинках: у Рівненській області зникло світло

Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури забезпечують генератори.

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Наслідки атаки РФ на Рівненську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала енергетику та житловий сектор Рівненської області

Без світла залишилися населені пункти двох районів, зокрема Костополь

Попередньо, загиблих та постраждалих немає

У ніч на 12 листопада російські окупаційні війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. В результаті удару без електропостачання залишилися населені пункти Рівненського та Сарненського районів, зокрема місто Костопіль.

"Складна ніч. Ворог атакував енергетику та житловий сектор. Попередньо - без людських жертв", - написав у Telegram начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів. ​

Атака РФ на Рівненську область - наслідки / Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

​Оновлено. Вранці 12 листопада у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки.

Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури, підприємства та житловий сектор області.

До ліквідації наслідків ударів залучалися підрозділи ДСНС разом з іншими службами. Інформації щодо загиблих немає.

"Всі роботи на місцях подій завершено", - йдеться у повідомленні.

Як писав Главред, минулої ночі в Києві та області пролунали потужні вибухи. У Повітряних сил попереджали про удар РФ балістичною ракетою по Києву. Мог постраждати будівельний гіпермаркет. За деякими даними, під ударом опинився "Епіцентр" в Оболонському районі.

У ніч на 11 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними БПЛА. Більшу частину повітряних цілей було збито, але є й "прильоти". Є постраждалі. Кривий Ріг частково залишився без світла. Були зафіксовані проблеми з електропостачанням у Черкаській області. Під ударом опинилися також Харків і Запоріжжя.

Росія готує масований удар по Україні - що відомо

Країна-агресор Росія планує атакувати об’єкти харчової промисловості України. Йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства, що працюють на території країни. Про це повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зокрема, під прицілом можуть опинитися елеваторна та складська інфраструктура, підприємства з виробництва соняшникової та інших рослинних олій, молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчової промисловості.

Удари можуть зачепити не тільки українських виробників, а й об’єкти іноземного бізнесу. Подібні атаки росіяни вже здійснювали: раніше було пошкоджено об’єкт американської компанії Cargill.

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Про персону: Олександр Коваль Олександр Коваль - український державний діяч, голова Рівненської обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року, пише Вікіпедія. З 5 березня 2021 по 27 грудня 2023 року був головою Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.

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