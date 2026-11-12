Вийшла до магазину і зникла: у Нідерландах знайшли мертвою 16-річну українку

Тіло дівчини виявили у воді біля вулиці у Воркумі, де її бачили востаннє, а поліція поки не знайшла ознак злочину.

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У Нідерландах знайшли мертвою молоду українку / ​ Колаж: Главред, фото: скріншот ​

Коротко:

16-річну дівчину шукали у Воркумі з вечора 9 листопада

Тіло знайшли у воді біля місця, де її бачили востаннє

Поліція поки не бачить ознак кримінального злочину

У Нідерландах у місті Воркум (провінція Фрисландія) в середу, 11 листопада, знайшли мертвою 16-річну Аліну, яку розшукували з вечора понеділка. Тіло дівчини виявили у воді біля вулиці Doltewâl - саме там, де її бачили востаннє.

Загибель дівчини підтвердив речник поліції. Про це повідомило нідерландське видання Hart van Nederland.

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Пошуки тривали два дні. У вівторок територію обстежували з поліцейського вертольота, а в середу вранці до операції залучили численні екстрені служби та підводний дрон.

Користувачі соцмереж, які поширювали оголошення про розшук, називали її українкою Аліною Алексєєвою.

Що відомо про зникнення українки

Востаннє дівчину бачили в понеділок, 9 листопада, близько 21:00 на вулиці Doltewâl. Як пише регіональне видання 112Fryslân, зв'язок з її телефоном раптово обірвався, і відтоді пристрій залишався вимкненим.

Прізвище й українське громадянство дівчини назвав автор допису в соцмережі Threads, який закликав поширити інформацію про зникнення. За його словами, Аліна ввечері вийшла до магазину і не повернулася додому.

"У Нідерландах зникла 15-річна українка Аліна Алексєєва. Вийшла ввечері до магазину у Workum 9 листопада близько 21:00 і не повернулася. Телефон вимкнений, масштабні пошуки поки безрезультатні", - йшлося в дописі.

Допис про зникнення Аліни в Threads / скріншот

Поліція Нідерландів оприлюднила орієнтування на дівчину. Аліна худорлявої статури, має зріст від 1,60 до 1,65 метра, світлу шкіру та світле волосся з рудуватим відтінком. Імовірно, на ній були темна куртка, джинси і худі з капюшоном.

У картці розшуку вік дівчини вказали як 15 років. Нідерландські медіа після знахідки пишуть про 16-річну.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці з'ясовують обставини смерті дівчини. Водночас у поліції наголошують, що наразі не бачать ознак кримінального злочину.

Це формулювання наводить Hart van Nederland.

"Поки що немає жодних сигналів, які вказували б на злочин", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - У Воркумі у воді знайшли тіло зниклої 16-річної дівчини:

Скільки дітей зникає в Нідерландах щороку?

За даними поліції Нідерландів, щороку вона отримує близько 16 тисяч заяв про зникнення неповнолітніх. Більшість із них повертаються або знаходяться в короткі терміни.

Загалом у країні щороку зникають близько 40 тисяч людей. Приблизно 70% випадків вирішуються протягом 24 годин: людина повертається сама або її знаходять.

Якщо ж є підстави вважати, що дитина в небезпеці, поліція задіює всі доступні засоби.

"Якщо є ознаки того, що зникла дитина в небезпеці, ми задіюємо всі засоби. Як крайній захід ми можемо надіслати AMBER Alert", - пояснюють у поліції Нідерландів.

Цими днями нідерландська поліція розшукувала й інших підлітків. У селі Мідделстум знайшли 15-річну дівчину, яку шукали з 10 листопада, а в місті Керкраде - двох 15-річних підлітків.

Загибель українців за кордоном - новини

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