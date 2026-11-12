Авто з топвійськовим РФ вибухнуло в Петербурзі: подробиці

За уточненою інформацією, військовий їхав в авто сам, а вибуховий пристрій привели в дію дистанційно.

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У Петербурзі ліквідували російського полковника / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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У Шушарах у Петербурзі вибухнув автомобіль військового РФ

Загинув полковник - головний штурман 6-ї армії ВПС і ППО

У серпні в цьому ж районі вже підірвали авто офіцера

У Санкт-Петербурзі 12 листопада вибухнув автомобіль, за кермом якого був військовий армії країни-агресорки РФ у званні полковника. Він загинув на місці. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram.

За його даними, вибух стався близько 07:00 на Колпінському шосе в районі Шушари, у мікрорайоні Слов'янка, неподалік магазину Лента та АЗС Татнефть. Андрющенко уточнив, що особу загиблого поки не встановлено, а офіційного підтвердження обставин вибуху немає.

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"За кермом автомобіля перебував російський військовослужбовець у званні полковника. Він загинув на місці", - написав він.

Вибуховий пристрій дистанційно привели в дію, коли водій виїжджав із двору. За уточненою інформацією, під час вибуху в машині перебував полковник - головний штурман 6-ї армії ВПС і ППО РФ. Офіційно ці дані не підтверджено.

Як пише Апостроф, після інциденту Колпінське шосе перекрили. Відповідальності за вибух наразі ніхто не взяв.

Який вибух стався в Шушарах у серпні

Наприкінці серпня в цьому ж районі Петербурга вже вибухнув автомобіль із російським військовим. За даними Kyiv Independent, 27 серпня в мікрорайоні Слов'янка на Колпінському шосе загинув підполковник армії РФ, а жінка, яка їхала з ним, опинилася в критичному стані.

Російські слідчі тоді назвали подію займанням автомобіля, а не вибухом.

Підриви російських військових - новини за темою

Як повідомляв Главред, підриви автомобілів із російськими військовими траплялися і раніше. У грудні 2025 року в Москві вибухнуло авто з топ-військовим армії РФ, який воював у Чечні, Сирії та Україні. Інцидент стався просто в столиці країни-агресорки.

Під удар потрапляють не лише військові. У липні в Рильську на Курщині на міні підірвався автомобіль із місцевими чиновниками. Російська влада заявила про сплановану операцію, поранення дістали кілька посадовців.

Українська розвідка також звітувала про ліквідацію причетних до воєнних злочинів. У жовтні 2025 року в Росії підірвали підполковника ОМОНу, якого пов'язують із катуваннями людей на Київщині. Про це повідомили в ГУР.

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Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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