Прихильниця Путіна Надія Бабкіна знесиліла: співачка не може самостійно ходити

Несамовита "патріотка" Бабкіна вже не може ходити без сторонньої допомоги.

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Надія Бабкіна значно погіршила свої результати / колаж: Главред, фото: instagram.com/ngbabkina

Коротко:

Що сталося з прихильницею Путіна Бабкіною

Як вона виглядала

Російська співачка та украінофобка Надія Бабкіна з'явилася на траурній церемонії в Москві з нагоди похорону російської актриси Лідії Федосєєвої-Шукшиної.

76-річна артистка не могла ходити самостійно й спиралася на палицю та свого сина. Про це пишуть російські пропагандисти.

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Зовнішній вигляд путіністки відразу привернув увагу журналістів. Артистка тримала палицю, а під час ходьби користувалася підтримкою сина, який її супроводжував.

Путіністка Бабкіна не могла самостійно ходити / Фото ЕГ

На запитання про те, чому їй знадобилася додаткова опора, Бабкіна відповіла коротко. За словами співачки, вона впала.

"Я впала. А так усе нормально", - заявила артистка журналістам.

При цьому пенсіонерка не поділилася подробицями події. Невідомо, чи отримала вона травму і чи зверталася за медичною допомогою. Сама співачка не повідомляла про серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Про особу: Надія Бабкіна Надія Бабкіна - радянська російська народна та естрадна співачка, дослідниця народної пісні, педагог. Народна артистка РСФСР (1992). Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Член партії "Єдина Росія" з 2001 року. Активно підтримує злочинну війну в Україні та путінський режим. 11 березня 2014 року підтримала російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії на підтримку позиції Президента щодо України та Криму".

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