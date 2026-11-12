Прихильниця Путіна Надія Бабкіна знесиліла: співачка не може самостійно ходити

Коротко:
- Що сталося з прихильницею Путіна Бабкіною
- Як вона виглядала
Російська співачка та украінофобка Надія Бабкіна з'явилася на траурній церемонії в Москві з нагоди похорону російської актриси Лідії Федосєєвої-Шукшиної.
76-річна артистка не могла ходити самостійно й спиралася на палицю та свого сина. Про це пишуть російські пропагандисти.
Зовнішній вигляд путіністки відразу привернув увагу журналістів. Артистка тримала палицю, а під час ходьби користувалася підтримкою сина, який її супроводжував.
На запитання про те, чому їй знадобилася додаткова опора, Бабкіна відповіла коротко. За словами співачки, вона впала.
"Я впала. А так усе нормально", - заявила артистка журналістам.
При цьому пенсіонерка не поділилася подробицями події. Невідомо, чи отримала вона травму і чи зверталася за медичною допомогою. Сама співачка не повідомляла про серйозні проблеми зі здоров’ям.
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Про особу: Надія Бабкіна
Надія Бабкіна - радянська російська народна та естрадна співачка, дослідниця народної пісні, педагог. Народна артистка РСФСР (1992). Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Член партії "Єдина Росія" з 2001 року. Активно підтримує злочинну війну в Україні та путінський режим. 11 березня 2014 року підтримала російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості "Діячі культури Росії на підтримку позиції Президента щодо України та Криму".
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