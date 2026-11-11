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Хакери злили дані про справжні втрати РФ: The Economist попереджає про новий рекорд

Дар'я Пшеничник
11 листопада 2026, 22:35
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Злиті дані російської статистичної служби збіглися з оцінками західних розвідок
потери РФ на фронте
Кількість загиблих росіян подвоюється щороку / Колаж: Главред, фото: ГУР Міноборони України, Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Головне:

  • Silent Crow нарахувала у базі Росстату 450 100 загиблих росіян
  • Війна забрала понад 1% росіян віком 35–49 років
  • Україна втратила 115 952 загиблими, 105 788 – зниклими

відео дня

Втрати російської армії у 2026 році можуть сягнути близько 230 тисяч загиблих – це стане найвищим річним показником від початку повномасштабного вторгнення. Такий прогноз ґрунтується на власній математичній моделі та даних Росстату, які викрали хакери, повідомляє The Economist.

Аналіз злитих матеріалів показав, що кількість загиблих росіян приблизно подвоювалася з кожним роком війни. Якщо динаміка збережеться, нинішній рік стане рекордним за обсягом безповоротних втрат.

Масив даних отримали хакерські угруповання Silent Crow та "Кіберпартизани BY". Про злам вони заявили 1 листопада, а подробиці щодо загиблих оприлюднили 7–8 листопада.

За підрахунком Silent Crow, у базі Росстату зафіксовано 450 100 смертей, пов'язаних із війною. З урахуванням затримок у реєстрації реальні втрати станом на 28 серпня хакери оцінюють у 504 тисячі військових. "Кіберпартизани", які застосували суворіші критерії, нарахували 393 881 загиблого, повідомляє Kyiv Independent.

Злиті цифри збіглися з оцінками розвідок

Дані з бази Росстату підтверджують попередні розрахунки The Economist, що базувалися на інформації іноземних розвідок і фронтових джерел. Раніше видання оцінювало загальну кількість загиблих росіян у діапазоні від 374 до 770 тисяч.

Агентство Bloomberg проаналізувало структуру викраденого масиву й не виявило ознак підробки, хоча автентичність усієї бази криптографічними методами підтвердити не вдалося. Сам Росстат визнав факт кібератаки, проте заперечує витік захищеної інформації.

Якщо злиті дані правдиві, Володимир Путін чудово розуміє, якою людською ціною обходиться розв'язана ним війна, наголошують у The Economist. Утім, аналітики видання сумніваються, що навіть такі цифри змусять Кремль змінити курс.

Демографічний удар і втрати України

За трактуванням Silent Crow, від початку вторгнення загинуло щонайменше 0,9% російських чоловіків віком до 60 років від довоєнної чисельності цієї групи. Серед чоловіків 35–49 років частка загиблих перевищила 1%.

Україні вдалося втримати лінію фронту ціною значно менших абсолютних втрат, зазначає видання. Водночас у відносних показниках картина інша: за даними проєкту UALosses, зібраними з відкритих джерел, загинули 115 952 українських військових, або 1,1% довоєнного чоловічого населення до 60 років. Ще 105 788 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

Чому Росія не здатна збільшити чисельність армії

Главред писав, що, за словами директора програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, ворог підготував законодавчу та нормативну базу, зокрема щодо мобілізаційних дій та підготовки силовиків.

Але сама виконавча машина залишається без змін. Полігони, склади, які мають забезпечити підготовку цього контингенту. Вона зараз залишається такою, як і раніше, у розмірі 300–350 тисяч.

Втрати авіації РФ – новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Губернатор Олександр Дрозденко заявив про 150 збитих БПЛА і назвав портову зону метою атаки. Унаслідок влучань спалахнула пожежа, троє працівників отримали травми.

Наприкінці жовтня в Росії скаржилися на наймасштабнішу атаку дронів від початку війни. Міноборони РФ заявило про перехоплення 1214 безпілотників у ніч на 29 жовтня. Лише в напрямку Москви та області, за даними відомства, летіли 613 БПЛА.

Російська військова авіація й раніше зазнавала втрат далеко від лінії фронту. 1 жовтня у Воронезькій області РФ розбився військовий гелікоптер, загинули всі троє членів екіпажу. Тип машини та обставини катастрофи в повідомленнях не розкривали.

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Про джерело: The Economist

The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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