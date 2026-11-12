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Віткофф і Кушнер прибули в Москву на перемовини з Путіним: яку пропозицію привезли

Анна Ярославська
12 листопада 2026, 07:22
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Посланці Трампа мають переконати Кремль описати симетричні кроки для деескалації і пустити європейців за стіл переговорів.
Путін, Уіткофф, Кушнер
Нова угода про безпеку з Європою - чого США хочуть від Путіна після Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне з новини:

  • Віткофф і Кушнер прилетіли у Москву на зустріч із Путіним
  • США просять Кремль описати кроки деескалації з Європою
  • Мединський проти участі європейців у переговорах

У четвер, 12 листопада, літак зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером приземлився в Москві. У першій половині дня вони мають зустрітися з російським диктатором Росії Володимиром Путіним.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що американські переговорники Віткофф та Кушнер прибули до столичного аеропорту Внуково. Їх зустрів спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв.

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Яку пропозиіцю Віткофф і Кушнер привезли Путіну

Сполучені Штати попросили країну-агресорку Росію підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою. Документ має містити кроки Москви для зниження напруги з континентом, а реалізувати його планують лише після угоди про завершення війни. Ця тема стала ключовою на переговорах в Абу-Дабі, які завершилися 11 листопада. Про це з посиланням на двох обізнаних співрозмовників пише Axios.

12 листопада спецпосланці президента США Дональда зустрінуться в Москві з Путіним, щоб повторити це прохання.

Американці також хочуть, щоб Кремль погодився допустити європейських представників до наступного раунду мирних переговорів між Україною та Росією. З Москви Віткофф і Кушнер мають вирушити до Дубліна на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Що США запропонували Росії в Абу-Дабі

За даними двох джерел Axios, російські переговорники заявили, що Путін почав вторгнення в Україну, бо тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року з безпековими вимогами. Кушнер і Віткофф відповіли, що світ відтоді сильно змінився, і запропонували Росії підготувати новий проєкт. У ньому Москва має не лише описати свої побоювання, а й визначити "симетричні кроки" для деескалації та запевнення Європи, що вона не нападатиме в майбутньому.

Кушнер підтвердив цю позицію на пресконференції після завершення переговорів.

"Ми сказали росіянам, що в них є свої бажання і побоювання, але вони мають запропонувати інші заходи деескалації та інші рішення, якщо хочуть, щоб Європа змогла позитивно сприйняти ці пропозиції", - заявив Кушнер.

Представник України Давид Арахамія визнав, що розмова з російською делегацією була непростою.

"Росіяни прийшли із суворими вказівками. Пом'якшити їх було дуже складно, але зрештою все завершилося продуктивно", - сказав Арахамія.

Співрозмовник Axios, знайомий з позицією Білого дому, пояснив, чому безпекове питання стало центральним.

"Зеленський не погодиться на угоду, доки не дізнається, що буде далі з гарантіями безпеки, і Путін теж хоче це знати. Саме тому питання безпеки таке важливе", - сказав він.

За словами джерела, США чітко дали зрозуміти європейцям, що не погодяться на безпекову угоду з Росією без підтримки Європи та України. Крім того, Вашингтон не дасть Москві права вето в питаннях європейської безпеки.

Чи погодиться Європа на угоду з Росією

Поки що Кремль виступає проти участі європейців у мирних переговорах з Україною. Керівник російської делегації, помічник Путіна Володимир Мединський на пресконференції після переговорів пояснив, чому не бачить сенсу говорити з європейськими лідерами.

"Що стосується керівництва низки європейських країн, то вони, по суті, займаються колективним обманом українського народу і сприяють масовій загибелі мирних жителів. Тому я не розумію, що з ними можна обговорювати", - заявив Мединський.

Водночас він наголосив, що Росія хоче ширшої безпекової угоди з Європою в межах домовленостей про завершення війни.

"В Україні просто прорвався абсцес. Потрібно лікувати весь організм - пластир не допоможе", - сказав Мединський.

Європейські дипломати кажуть, що ідея безпекової угоди між Росією та Європою наражається на сильний спротив, і тема стане ключовою на саміті європейських лідерів у Дубліні наприкінці тижня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа обговорюватиме нову архітектуру безпеки лише після завершення війни в Україні.

Чи може Росія домовитися зі США за спиною Європи?

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду скептично оцінив сценарій, за якого великі держави ділять світ між собою. На його думку, Путін намагається переконати всіх, що Росія стоїть поряд зі США та Китаєм лише завдяки ядерній зброї.

"Не надто в це вірю. Економічна вага США та Китаю у світі є визначальною. Путін намагається переконати всіх, що Росія така сама, як і США з Китаєм, тому що у неї є ядерка. Але оскільки ядерка ніколи не буде використана, значення цього фактору суттєво падає", - наголосив дипломат.

Говорячи про реальні важелі впливу на Москву, Огризко нагадав про роль Пекіна.

"Економічно Росія ніяка: якби Китай захотів припинити війну, вона б закінчилася за кілька тижнів, бо без китайської допомоги росіяни нічого б не могли вдіяти, зовсім нічого", - пояснив він.

Чому переговори про безпеку Європи вигідні Кремлю?

Колишній посол США в ОБСЄ, експерт Atlantic Council Майкл Карпентер у коментарі Atlantic Council назвав помилкою рішення американських переговорників включити до порядку денного архітектуру європейської безпеки. Він вважає, що Москва повертається до цієї теми щоразу, коли не хоче поступатися.

"Щоразу, коли Москва не готова йти на поступки, вона повертається до вимоги переглянути європейську безпеку, як це було наприкінці 2021 і на початку 2022 року", - зазначив Карпентер.

Експерт нагадав, що повоєнна архітектура безпеки в Європі трималася на угодах про контроль над озброєннями - від Договору про звичайні збройні сили в Європі до СНО-3, а також на ОБСЄ.

"Росія порушила або відмовилася від кожної з цих угод і зруйнувала архітектуру, яку ми побудували разом", - додав він.

Переговори з Росією - новини

Як повідомляв Главред, Трамп налаштований завершити війну, яку розв'язала Росія, адже вважає, що вона триває надто довго. Про це після першого дня переговорів в Абу-Дабі заявив спецпредставник США Джаред Кушнер, який за дорученням президента працює над безпековими домовленостями для України та Європи. За його словами, за останні два місяці американська команда провела контакти з лідерами обох країн.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі сторони досягли гуманітарної домовленості про підготовку нового обміну полоненими. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічей і повідомив, що 12 листопада українська сторона зустрінеться з американцями в Дубліні. Також сторони обговорили ширші формати подальшої роботи за участі європейців.

Тим часом європейські дипломати, залучені до мирного процесу, готові обговорювати з Росією відновлення механізмів запобігання конфліктам часів холодної війни. Зокрема, йдеться про повернення до Договору про відкрите небо, пише Financial Times. Цей договір підписали 1992 року країни НАТО та колишньої Організації Варшавського договору, США вийшли з нього 2020 року, Росія - 2021-го.

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Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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