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Мир став ближчим: Віткофф зробив заяву після переговорів в Абу-Дабі

Дар'я Пшеничник
12 листопада 2026, 11:02
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Американські посланці мають обговорити з Путіним підсумки тристоронньої зустрічі, а потім вирушити до Зеленського.
Мир став ближчим: Віткофф зробив заяву після переговорів в Абу-Дабі
Віткофф після переговорів в Абу-Дабі заявив, що мир став ближчим / Колаж: Главред, фото: ОП, t.me/umerov_rustem

Коротко:

відео дня
  • Віткофф вважає, що мир після Абу-Дабі став ближчим
  • Віткофф і Кушнер 12 листопада прибули до Путіна
  • Після Кремля посланці мають зустрітися із Зеленським

Спецпредставник президента США Стів Віткофф вважає, що після тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі мир став ближчим. Таку оцінку американський посланець дав у коментарі одному з російських пропагандистських агентств.

Кореспонденти російського держмедіа поцікавилися в посланця Дональда Трампа, чи наблизила зустріч делегацій трьох країн в ОАЕ завершення російсько-української війни. Віткофф обмежився короткою відповіддю.

"Сподіваюся, що так", - сказав Віткофф.

Посланці Трампа прибули до Путіна

12 листопада Віткофф разом із Джаредом Кушнером прибули з офіційним візитом до Москви. Їхня зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним запланована на першу половину дня.

Центральною темою розмови в Кремлі мають стати підсумки переговорів делегацій трьох країн в Абу-Дабі, які відбулися напередодні. Після Москви американські посланці, як повідомлялося, вирушать на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Лавров: курс Кремля залежить від посланців Трампа

Глава МЗС Росії Сергій Лавров раніше визнав, що саме Віткофф і Кушнер здатні вплинути на бачення Путіна щодо війни проти України. За словами дипломата, остаточне рішення Кремля залежить від того, що привезуть до Москви представники Вашингтона.

"На підставі того, що він (Путін - ред.) почує від американців, визначатиме наші подальші позиції", - стверджує Лавров.

Водночас російський міністр цинічно дав зрозуміти, що Москва вибудовуватиме свою лінію так, щоб досягти цілей так званої "спеціальної військової операції", які Путін сформулював у червні 2024 року.

Чи можна домовитися з Путіним про безпеку Європи

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль не відмовляється від ставки на силу у війні проти України.

"Росія й надалі робитиме ставку на продовження війни та дотискання України", - наголосив фахівець.

Водночас, оцінюючи загрозу для країн Альянсу, експерт вважає, що до прямого зіткнення з НАТО Москва поки не готова. Скептично аналітик оцінює й розрахунки Білого дому на швидке підписання мирної угоди.

"Трамп, імовірно, мріяв зібрати "раду миру" на полях для гольфу в Маямі, де сторони поставлять підписи під угодою", - зауважив він.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як писав Главред, 10 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершився перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни. Учасники перебували за столом переговорів понад чотири години.

Другий день переговорів в Абу-Дабі тривав не менше двох годин. Сторони обговорили архітектуру майбутньої безпеки та гуманітарні питання. Територіальне питання залишається однією з найскладніших перешкод для досягнення домовленостей.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі делегація країни-агресора Росії відмовилася обговорювати енергетичне перемир’я та перемир’я на морі. Тепер Київ розраховує, що відповідь Кремля привезуть посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які мають зустрітися з Путіним.

У четвер, 12 листопада, літак із спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером приземлився в Москві. У першій половині дня вони мають зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними Axios, Сполучені Штати попросили країну-агресора Росію підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою. Документ має містити кроки Москви щодо зниження напруженості з континентом, а реалізувати його планують лише після укладення угоди про припинення війни.

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Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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