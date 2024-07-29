Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон назвала ймовірну версію злочину

Мати В'ячеслава Зінченка заявила про те, що не впізнала сина на оприлюднених фотографіях.

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Новий поворот у справі про вбивство Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: Ірина Фаріон, скрін із відео

В'ячеслав Зінченко, який був затриманий за підозрою у вбивстві колишнього нардепа Ірини Фаріон, міг бути співучасником злочину.

Як заявила мати Зінченка, у її сина не було мотивів для вбивства, передала її слова журналістка "Слідство.Інфо" Карина Бугайченко в ефірі Київ24.

Жінка зазначала, що її син не мав мотивів для вбивства Ірини Фаріон, у нього не було якихось політичних розбіжностей.

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"Причиною не могло стати і мовне питання, тому що в сім'ї спілкуються українською мовою, батько підозрюваного військовослужбовець, і підозрюваний власне і сам хотів вступати до лав ЗСУ і навіть торік проходив навчання з управління БПЛА якраз у Львові", - розповіла вона позицію матері Зінченка, з якою спілкувалася раніше.

Мати Зінченка сказала, що в її сина розширилося коло спілкування, з'явилося там багато друзів, тому для неї була цілком логічною ця поїздка сина до Львова.

"Можливо він був співучасником, але точно не вбивцею", - не виключає мати підозрюваного у вбивстві Фаріон.

Вона також зазначила, що не впізнала сина на оприлюднених фотографіях і уточнила, що на кадрах із камер відеоспостереження зображений хлопець у темних окулярах, смаглявіший за її сина. Мати Зінченка пояснила, що її син хоч і займається футболом, але не часто перебуває під сонцем. Також мати говорила, що син набагато вищий на зріст, ніж той, про якого розповідали свідки в цій справі, з якими поспілкувалися правоохоронці.

Мати затриманого додала, що її син ніколи не виявляв зацікавленість у плані стрільби, він ніколи не відвідував гуртки, пов'язані з цим. І для жінки це максимальне здивування, що її син міг би вистрілити зі зброї, тому вона і стверджує, що він міг бути співучасником, а точно не тією людиною, яка могла вистрілити, резюмує Бугайченко.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Убивство Фаріон - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що суд обрав запобіжний захід підозрюваному. В'ячеслава Зінченка утримуватимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Зазначається, що за клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицьким райсудом м. Львів узято під варту 18-річного мешканця м. Дніпро, якого підозрюють в умисному вбивстві громадського діяча, народного депутата України VII скликання Ірини Фаріон.

Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Ймовірно, убивцею науковця Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

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