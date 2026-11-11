Війна може закінчитися до кінця року: Зеленський заявив про 'вікно можливостей'

Президент визнав, що не дуже вірить у конкретику від американців після їхніх розмов із росіянами.

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Зеленський назвав термін, до якого Україна хоче завершити війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, Кремль

Головне із заяви:

Зеленський бачить шанс завершити війну до кінця 2026 року

У 2027-му ситуація в Європі та США може змінитися

Президент скептично оцінив шанси на конкретику від США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз є вікно можливостей для домовленостей про завершення війни до кінця 2026 року. Наступного року може змінитися політична ситуація в Європі, а певні зміни вже відбуваються у США. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

Водночас глава держави не приховує скепсису щодо найближчих кроків. Він сподівається, що американські переговорники після розмови з представниками країни-агресорки повернуться до Дубліна з конкретикою, але не надто в це вірить.

відео дня

"Сьогодні є це вікно можливостей... Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулись з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю. Дайте мені бути скептиком в цій команді. Але все одно надія є", - заявив президент.

Чому для миру важливо встигнути до 2027 року

За словами Зеленського, багато залежатиме від діалогу США з Росією, який має відбутися наступного дня. Попри невизначеність, Україна робитиме все можливе, щоб досягти результату до кінця року.

"І тому, дивлячись на всі ці деталі, ми надіємось отримати результат. Безумовно, ми живемо з вами під час війни, безумовно ми хочемо досягти результату до кінця року і будемо для цього все робити", - резюмував глава держави.

Також президент наголосив на ролі європейських партнерів у мирному процесі.

"Закінчувати цю війну без участі Європи несправедливо і неможливо, якщо чесно", - сказав Зеленський.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи зміниться позиція США щодо війни після виборів до Конгресу

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що проміжні вибори в США можуть послабити позиції Дональда Трампа, а разом із ним - і Путіна на переговорах.

"Якщо позиції Трампа стануть слабшими, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - наголосив дипломат.

Водночас, за оцінкою Огризка, ефект від виборів проявиться не одразу, а лише з початком роботи нового Конгресу.

"Тож після виборів у США справді багато що зміниться, в тому числі й для України", - пояснив Огризко.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 листопада в Абу-Дабі завершився другий день тристоронніх переговорів. Зеленський заявив, що переговори в Абу-Дабі дали перший результат - домовленість про підготовку нового обміну полоненими. Наступним кроком має стати поїздка американців до Росії та зустріч України й США в Дубліні.

Російська сторона також підтвердила принципову домовленість про обмін. Володимир Мединський заявив про новий масштабний обмін військовополоненими, параметри якого мають оприлюднити пізніше. Окремо в Абу-Дабі обговорювали архітектуру безпеки та гуманітарні питання.

Підготовка до раунду в Абу-Дабі тривала з жовтня. 20 жовтня в Осло відбулися переговори Зеленського і Віткоффа за участю прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александра Стубба. Після них Віткофф мав передати Кремлю пропозиції, зокрема щодо часткового припинення вогню для енергетичної інфраструктури.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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