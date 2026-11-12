Диверсія у глибокому тилу РФ: "Атеш" зірвав постачання пального окупантам

Через Самарський вузол везуть пальне з трьох НПЗ для російських угруповань на півдні та сході.

https://glavred.net/war/udar-po-palivniy-logistici-armiji-rf-partizani-spalili-teplovoz-u-samari-10811426.html Посилання скопійоване

"Атеш" влаштував диверсію у Самарі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео АТЕШ

Коротко:

Партизани знищили вантажний тепловоз у Самарі

На Куйбишевській залізниці почалися затримки поїздів

Вузол постачає пальне армії РФ на південь і схід

Агенти руху "Атеш" влаштували диверсію в Самарі та спалили вантажний тепловоз, який повністю виведено з ладу. Про це повідомив рух "Атеш" у Telegram.

Внаслідок диверсії російський тепловоз повністю виведено з ладу. На важливій ділянці Куйбишевської залізниці почалися перебої та затримки руху поїздів, а постачання пального для окупаційної армії РФ ускладнилося.

відео дня

Чому Самарський залізничний вузол важливий для армії РФ

За даними партизанів, вузол відіграє ключову роль у транспортуванні нафтопродуктів із Новокуйбишевського, Куйбишевського та Сизранського НПЗ. Туди надходить сировина з Уралу й Сибіру, а звідти вирушають ешелони з пальним для російських угруповань на південному та східному напрямках.

В "Атеш" наголосили, що знищення локомотива на тлі проблем із постачанням паливно-мастильних матеріалів може додатково ускладнити доставку пального на фронт.

"У разі дефіциту локомотивів це посилює паливний голод і заважає ЗС РФ вести активні бойові дії", - йдеться в повідомленні руху.

Партизани не вперше б'ють по локомотивному парку РФ. У квітні 2026 року рух заявляв про знищення локомотива біля станції Лиховська в Ростовській області та оцінював збитки у понад 150 тисяч доларів, писало видання Euromaidan Press.

Як паливна криза в РФ позначається на фронті

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що проблеми з пальним у Росії мають не лише виробничий, а й логістичний характер.

"Крім того, є проблема - привезти паливо з Сибіру до європейської частини РФ, оскільки залізниця там працює на межі можливостей", - наголосив фахівець.

Говорячи про удари по нафтопереробці, експерт зауважив, що російські заводи атакують повторно і швидкого відновлення вони не дочекаються.

"Наприклад, зараз здійснюються повторні удари по російських НПЗ, і ремонтувати їх уже ніхто не буде", - пояснив Загородній.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Водночас, оцінюючи перспективи галузі, аналітик наголосив, що наслідки для Росії будуть тривалими навіть після завершення бойових дій.

"І навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона не вирішить. Знадобиться не менше року, щоб відремонтувати зруйноване, та й то за умови, що знімуть санкції", - підсумував експерт.

Вибухи в Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, 11 листопада в Омську кілька годин не стихали вибухи. Під ударом безпілотників опинився найбільший НПЗ Росії, де спалахнула пожежа. Завод належить компанії Газпром нефть, його потужність становить близько 22 млн тонн нафти на рік.

Експерт Тарас Загородній вважає, що удари по нафтопереробці РФ мають далекосяжну мету. Він розкрив таємну мету ударів по НПЗ, про яку вголос не говорять.

Партизани "Атеш" уже атакували залізничну логістику окупантів у Криму. Агенти руху вивели з ладу тепловоз під Сімферополем, заблокувавши постачання армії РФ. Тоді рух повідомляв, що удар зачепив логістику на Запорізькому напрямку.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред