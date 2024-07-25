Зеленський відреагував на затримання убивці Фаріон: каже, буде більше новин

Підозрюваним виявився 18-річний мешканець Дніпра. Він активно листувався з російськими ультраправими.

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Зеленський відреагував на затримання 18-річного кілера Фаріон / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео, Нацполіція

Президент Володимир Зеленський відреагував на затримання правоохоронцями сьогодні, 25 липня, у Дніпрі підозрюваного у вбивстві відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

У своєму вечірньому відеозверненні президент повідомив, що вже заслухав доповідь з цього приводу глави МВС Ігоря Клименка.

"Сьогодні був насичений день. Доповідь від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію", - сказав він.

відео дня

Президент пообіцяв, що МВС розкриє більше подробиць про підозрюваного вже завтра.

"Звичайно, це триваючі процесуальні дії. Зʼясовуються усі обставини цієї справи. Завтра має бути більше публічної інформації", - поінформував Зеленський.

Вбивство Ірини Фаріон - імовірного убивцю затримали, подробиці

В Ірину Фаріон стріляли 19 липня вдень - жінка отримала важке поранення в голову і померла від отриманих травм в лікарні. Сам підозрюваний неодноразово потрапляв у зону дії камер відеоспостереження неподалік дому Фаріон і, ймовірно, вистежував жертву тижнями.

У поліції неофіційно розповідали ЗМІ, що підозрюваний має чималий досвід поводження зі зброєю та, схоже, був виконавцем.

При цьому слідство не відкидало версій скоєння злочину на підґрунті особистої неприязні, оскільки мовознавиця відзначалася своїми різкими зауваженнями щодо російськомовних українців, в тому числі російськомовних військових. Також правоохоронці розглядають версію замовлення від російських спецслужб.

Підозрюваного затримали у четвер, 25 липня, у Дніпрі. Правоохоронці кажуть, що для того, щоб його спіймати, знадобилося "139 годин безперервної роботи величезної команди" та обшуків понад 100 га лісу.

Хлопець - мешканець Дніпра - дістався до Львова потягом, орендував там щонайменше три квартири. Після скоєння злочину так само залізницею повернувся до Дніпра.

А проте ні друзі, ні родичі не вірять, що хлопець міг піти на таке. Його батько – військовий – взагалі стверджує, що син був патріотом і навіть свого часу закінчив курси управління БПЛА.

Як з'ясували журналісти, підозрюваний – 18-річний В'ячеслав Зінченко. Він увесь час сидів в ультраправих російських пабліках і, судячи з листування з росіянами, мав расистські та антисемітські погляди.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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