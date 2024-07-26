Вбивство Ірини Фаріон: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Напередодні підозрюваного затримали за місцем проживання у м. Дніпро, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Суд обрав запобіжних захід підозрюваному в убивстві Фаріон / колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скріншот з відео

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його триматимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що за клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицьким райсудом м. Львів взято під варту 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори. За наслідками судового засідання клопотання задоволено у повному обсязі", - йдеться в повідомленні. відео дня

Відомо, що прокурори виходили з того, що хлопець сховав докази і, вийшовши на свободу, може їх знищити.

За повідомленнями ЗМІ, донька Фаріон задоволена рішенням суду. Каже, робитиме все можливе, щоб покарати винних у вбивстві її матері.

Також зазначається, що адвокат підозрюваного в убивстві Фаріон буде оскаржувати рішення щодо 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. За словами Ігоря Сулими, захист подаватиме апеляцію.

Що відповів підозрюваний у вбивстві Фаріон на рішення суду

В свою чергу, підозрюваний у вбивстві політикині свою причетність до злочину заперечує.

"Я нікого не вбивав. З Фаріон я нічого не робив", - заявив він.

Також він відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів.

"Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхнево. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна, до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно", - сказав він.

Підозрюваний заявив, що "він замовляв схожі окуляри і панамку, які зображені на фото підозрюваного".

Заява підозрюваного у вбивстві Фаріон - відео:

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство Ірини Фаріон - що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 липня, у Львові скоїли замах на життя мовознавиці, науковиці та екснардепа Ірини Фаріон. Вона загинула після вогнепального поранення голови.

25 липня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляв, що версії мотиву вбивства Фаріон після затримання підозрюваного залишаються незмінними: російський слід, громадська діяльність та особиста неприязнь.

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