Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон

Прокурори клопотатимуть про арешт підозрюваного у вбивстві терміном на два місяці без можливості внесення застави.

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Ірина Фаріон була вбита 19 липня у Львові / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У п'ятницю, 26 липня, затриманому у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон оголосили підозру. Також сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про його арешт терміном на два місяці без можливості внесення застави.

Як повідомив під час брифінгу заступник генерального прокурора Антон Войтенко, наразі погоджено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Крім того, прокурори подали до Галицького суду міста Львів клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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"Саме на такому запобіжному заході прокурори наполягатимуть у суді", - зазначив Войтенко.

Нові деталі вбивства Фаріон

Тим часом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що на місці злочину знайдено спортивну гільзу, не бойову. Зараз правоохоронці шукають, де цю кулю було придбано.

"Встановили за тиждень розслідування повністю весь хронометраж його дій за 10 днів до вбивства - перевіряли будинки, камери (9 тис. зображень, 170 камер спостереження), дороги, встановили і відпрацювали 80 осіб, схожих на зовнішність", - розповів він.

Стало відомо, що 9, 14 і 19 липня підозрюваний винаймав нове житло у Львові.

Після прибуття в місто він отримав посилку з одягом. Він її відправив сам собі з Дніпра. Саме в цьому одязі він і скоїв убивство. Серед речей була і панамка Patagonia.

У вечір убивства Фаріон чекала з валізою таксі. Вбивця підійшов до неї впритул.

"Не більше 2 м, 1,5 метра або слідство покаже", - констатували правоохоронці.

Через два дні після скоєння злочину підозрюваний вирушив до Дніпра.

У підозрюваного було знайдено "прощальну" записку, де він просив вибачення у свого батька. Однак повний текст записки не показали.

Одна з версій вбивства Фаріон - причетність країни-агресора РФ.

Убивство Ірини Фаріон - що відомо

19 липня у Львові стріляли в Ірину Фаріон. Стрілець влучив у скроню жінки. Карета швидкої допомоги доставила Фаріон до лікарні, де медики боролися за її життя. Жінка перебувала у вкрай важкому стані.

Уже ввечері стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство.

Підозрюваного у вбивстві вдалося затримати. Ним виявився 18-річний уродженець Дніпра - там його й затримали силовики.

Відомо, що під час підготовки злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, є достатньо доказів того, що саме затриманий стріляв у Фаріон. Крім того, слідство схиляється до думки, що стрілок - лише виконавець.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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