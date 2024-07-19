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У Львові стріляли в Ірину Фаріон: жінка перебуває у критичному стані

Руслана Заклінська
19 липня 2024, 20:32оновлено 19 липня, 21:29
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Нападник вистрілив в мовознавицю із зброї без глушника, його помітили сусіди.
У Львові стріляли в Ірину Фаріон: жінка перебуває у критичному стані
На Ірину Фаріон скоїли замах / Колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion,

У п'ятницю, 19 липня, у Львові скоїли замах на життя мовознавиці, науковиці та екснардепа Ірини Фаріон. Стрілець поцілив у скроню жінки, вона перебуває у критичному стані. Про це повідомила журналістка та телеведуча каналу "Еспресо" Марта Оліярник.

"В Ірину Фаріон стріляли. Чи вистріл був смертельним достеменно невідомо, її забрала швидка. Про це мені стало відомо з власних джерел. Це сталося на Масарика,3. Був вистріл у скроню", - написала журналістка.

За її словами, стрільця бачили сусіди. Зловмисник був у рукавичках та стріляв із зброї без глушника.

відео дня

Карета швидкої допомоги доставила Фаріон до лікарні, де медики борються за її життя. Жінка перебуває у вкрай важкому стані.

За попередньою інформацією, в Ірину Фаріон стріляв хлопець віком 20-25 років. Він стежив за мовознавицею близько тижня. За словами очевидців, коли Фаріон вийшла з будівлі, він підбіг і вистрелив їй в голову.

Що кажуть у поліції Львівщини

За даними поліції Львівської області, близько 19:30 на одній із вулиць Львова сталася стрілянина, в результаті якої постраждала 60-річна жінка. Невідомий здійснив постріл зі зброї, поціливши в голову потерпілої. Жінку терміново госпіталізували до лікарні з вогнепальним пораненням.

У Львові та області оголосили операцію перехоплення стрілка.

"На місці працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини. Вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрілка", - додали поліцейські.

Реакція президента на замах на Ірину Фаріон

Президент України заслухав доповіді міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. За словами Володимира Зеленського, Нацполіція та СБУ активно працює, щоб встановити обставини злочину.

"Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - додав президент.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Наразі стан мовознавиці тяжкий, лікарі борються за її життя.

"Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини", - розповів він.

Також Клименко закликав очевидців, які володіють будь-якою інформацією про обставини скоєння злочину, надати цю інформацію правоохоронцям.

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Скандал з Іриною Фаріон - подробиці

Мовознавець та екснардеп Ірина Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" досить різко відреагувала на слова ведучої про те, що в українській армії є чимало російськомовних воїнів. При цьому назвала їх "росіянами" і "сбродом".

Ці висловлювання спричинили скандал і обурили як військових, так і громадськість.

Опісля Фаріон оскандалилася ще й тим, що виклала у своєму телеграм-каналі скріншот із листом студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Лист містив дані хлопця, тож до нього прийшли російські спецслужби.

Згодом СБУ відкрила проти Фаріон кримінальну справу провадження.

Керівник МОН Оксен Лісовий через деякий час заявив, що мовознавицю звільнили з "Львівської політехніки".

Напередодні студенти також мітингували перед головним корпусом вишу, вимагаючи звільнення професорки.

Ірина Фаріон також подала до суду на "Львівську політехніку" через звільнення.

Пізніше стало відомо, що за жовтень їй у виші нарахували зарплату в розмірі 17 617 гривень, а в листопаді сума виплат збільшилася - 28638 гривень.

29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді у виші, а також стягнути на її користь середній заробіток за період вимушеного прогулу - 123 927 гривень.

Як повідомляв Главред, українську лінгвістку та колишню народну депутатку Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді професора кафедри української мови в університеті "Львівська політехніка", повідомила жінка 10 червня.

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