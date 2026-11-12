"Був у російській військовій формі": зірка "Дизель шоу" розповів про курйоз в укритті

Назар Задніпровський розповів про кумедний випадок в укритті під час зйомок "Дизель-шоу".

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Назар Задніпровський та Олександр Бережок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Назар Задніпровський, Олександр Бережок

Ви дізнаєтеся:

Який кумедний випадок трапився з акторами "Дизель Шоу"

Що допомагає Назару Задніпровському зберігати почуття гумору

Народний артист України Назар Задніпровський поділився кумедною історією, що сталася за лаштунками "Дизель Шоу" під час повітряної тривоги. Артист розповів в інтерв’ю 1+1, як його колега Олександр Бережок у розпал балістичної загрози найбільше переживав через свій сценічний костюм.

За словами актора, саме під час ранкової підготовки до виступу в Києві оголосили балістичну загрозу, через що всій команді довелося терміново спуститися зі сцени в підвал. У той момент Олександр Бережок уже встиг одягнутися у форму російського окупанта для одного з гумористичних номерів, що й стало приводом для дотепного жарту дорогою до укриття.

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Назар Задніпровський - Дизель шоу / фото: instagram.com, Назар Задніпровський

"Сьогодні був геніальний момент. Ми тут з самого ранку, і раптом почалася балістична загроза. Нас звели зі сцени, усі пішли до підвалу. А Саша (Олександр Бережок) уже був у російській військовій формі для номера, де грає російського солдата. Ми йдемо, а він просить: "Дайте хоч переодягнутися. Я не хочу в цьому вмирати", - згадав Задніпровський.

Також актор зізнався, що саме бажання підтримати близьких і колег на знімальному майданчику чи в театрі допомагає йому не впадати у відчай навіть у найскладніші періоди. За словами Назара, величезним стимулом для роботи став і зворотний зв’язок від глядачів, які дякували артистам за підтримку в перший рік повномасштабної війни.

Назар Задніпровський - інтерв’ю / FILM.UA Group

"Хочу піднімати настрій своїй родині, людям на знімальному майданчику або під час театральних репетицій. Без гумору важко прожити. У перший рік повномасштабної війни до нас зверталося дуже багато людей і казали, що постійно дивилися нас і завдяки цьому трималися. Дякували нам, що допомогли пережити той час. Це було дуже приємно чути", - поділився артист.

Назар Задніпровський / інфографіка: Главред

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