У Кремлі накинулися на Європу перед зустріччю Путіна з посланцями Трампа

Рябков вважає, що після розмови з Путіним завдання США - "напоумлювати" своїх союзників у Європі.

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Юрій Ушаков, Стів Віткофф, Джаред Кушнер / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головне із заяв:

Путін прийме Віткоффа і Кушнера о 12:00 за Москвою

В РФ кажуть, що ЄС не може обрати переговорника

Рябков хоче, щоб США "напоумлювали" Європу

Переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером у Москві заплановані на 12:00 за московським часом. Сторони обговорять питання, що "ведуть до врегулювання конфлікту". Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Перед зустріччю Володимира Путіна зі спецпосланцями Дональда Трампа посадовці країни-агресорки взялися за Європу. Голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що європейці отримали "принизливу роль" на переговорах щодо України, а заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков - що далі США мають "напоумлювати підопічних у Європі".

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Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, який зустрів американців в аеропорту, заявив, що настрій Віткоффа і Кушнера "позитивний". Після Москви посланці Трампа планують вирушити до Дубліна на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Що в РФ кажуть про роль Європи на переговорах

За словами Ушакова, поки до кінця не зрозуміло, з ким саме збирається вести переговори Євросоюз. Він стверджує, що європейцям складно обрати одного переговорника з РФ і поки що в них це не виходить.

Матвієнко заявила, що на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі європейці нібито намагалися "стерегти" українську делегацію, аби та не зробила "кроків убік". Саме це вона й назвала "принизливою роллю" для Європи.

Рябков, своєю чергою, заявив, що Путін донесе до американських переговорників позицію Москви, а подальше завдання США - "напоумлювати підопічних у Європі". На його думку, європейці сьогодні не демонструють "ані найменшого бажання проявляти здоровий глузд" і схильні "шалено сприяти Києву".

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи отримає Європа місце за столом переговорів

Ексміністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Європа поки витрачає час на пошук представника замість того, щоб виробити спільну жорстку лінію щодо Москви.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - наголосив дипломат.

Водночас, за його оцінкою, вимоги Кремля на переговорах напряму залежать від того, наскільки міцні позиції Трампа всередині США.

"Якщо позиції Трампа стануть слабшими, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - пояснив Огризко.

Говорячи про перспективи для Києва, експерт звернув увагу на зближення України з європейськими партнерами у сфері оборони.

"Україна вже стає інтегральною частиною системи безпеки Європи", - підсумував він.

Переговори про мир - новини за темою

Як повідомляв Главред, спецпосланці Трампа прилетіли до Москви 12 листопада. Напередодні Стів Віткофф заявив, що після тристоронніх переговорів мир став ближчим. Свою оцінку він дав у короткому коментарі журналістам.

Після зустрічі в ОАЕ свою позицію озвучили й у Берліні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає зустрічі з Путіним. Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Аналітики також оцінили поведінку російської делегації. В ISW пояснили, як РФ використала переговори в Абу-Дабі. За їхньою оцінкою, апетити Путіна ширші за Донбас.

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