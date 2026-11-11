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Україна відкинула новий план США щодо Донбасу: що пропонували Трамп і його посланці

Юрій Берендій
11 листопада 2026, 12:41оновлено 11 листопада, 13:39
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Україна відхилила пропозицію США щодо територіальних поступок Росії: який компроміс пропонували в Абу-Дабі та чому Київ не погодився.
Україна відкинула новий план США щодо Донбасу: що пропонували Трамп і його посланці
США запропонували Україні територіальний компроміс - як відповів Київ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Рустем Умєров/telegram (https://t.me/umerov_rustem)

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому Україна відкинула американську пропозицію щодо Донбасу
  • Який територіальний компроміс пропонували посланці Трампа
  • Про що домовлялися Україна, США та Росія в Абу-Дабі

Україна відхилила нову пропозицію адміністрації Дональда Трампа щодо територіального врегулювання війни з країною-агресоркою Росією. Американські посланці пропонували компроміс, за яким Москва отримала б повний контроль над лінією фронту на Донбасі, але Києву не довелося б віддавати міста, які українські війська досі утримують. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Які територіальні поступки пропонували США

Американська ініціатива мала розблокувати мирні переговори, які зайшли в глухий кут через вимоги Кремля. Росія наполягає, щоб Україна передала близько 2 тисяч квадратних миль території в Донецькій та Луганській областях, які російські війська досі не змогли захопити.

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Перед переговорами в Абу-Дабі Дональд Трамп заявив, що після війни Україна матиме "інший вигляд". Американські чиновники також натякали, що Київ під час непублічних контактів нібито демонстрував готовність до певної гнучкості в територіальному питанні.

Однак українська сторона заперечила такі припущення. Джерело, наближене до переговорів, наголосило, що питання передачі окупованих територій не було предметом обговорення української делегації.

"Українська делегація ніколи не обговорювала жодних поступок щодо будь-яких територій, які окупує Росія. Україна ніколи не визнає цього - ані де-факто, ані де-юре. І це завжди було нашою позицією за столом переговорів", - повідомило українське джерело The Telegraph.

На чому зосередилися переговори в Абу-Дабі

У вівторок Україна та Росія відновили очні переговори після дев'ятимісячної перерви. Зустрічі відбувалися за посередництва США. Американську сторону представляли Джаред Кушнер, зять президента США, та спецпосланець Стів Віткофф.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Оскільки можливості для просування територіального питання залишалися обмеженими, американські переговірники переключили увагу на механізми післявоєнного захисту України. Йшлося про гарантії безпеки, які мають запобігти новому нападу після укладення домовленостей про припинення вогню.

Під час відкриття зустрічі Кушнер прокоментував готовність російського керівництва до мирного врегулювання.

"Питання, яке нам найчастіше задають європейці, таке: чи справді росіяни та президент Путін готові до миру? І з того, що Стів та я почули від нього, ми можемо з упевненістю сказати, що віримо в це за належних умов", - сказав Кушнер.

Після завершення зустрічей Володимир Зеленський охарактеризував переговори як конструктивні та змістовні. За його словами, учасники приділили увагу гуманітарним питанням, звільненню полонених та змісту майбутніх гарантій безпеки для України.

Чому Європу не допустили до переговорів із Росією

Окремо американська делегація зустрічалася з представниками європейських країн. До них долучився радник із національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл.

Кушнер повідомив, що одним із завдань американської сторони було домогтися повноцінної участі європейців у подальших контактах із Москвою. Однак російська сторона виступила проти їхньої присутності, тому європейські чиновники залишили залу перед початком зустрічі з росіянами.

Американські представники вважають, що територіальні домовленості між Києвом і Москвою неможливо розглядати окремо від загальної системи безпеки Європи.

Які вимоги Росії викликають занепокоєння в Європі

Одним із ключових суперечливих питань залишається ставлення Кремля до НАТО. Володимир Путін роками називає розширення Альянсу на схід загрозою безпеці Росії.

Європейські чиновники попередили, що вимоги Москви щодо скорочення військової присутності НАТО та озброєння не будуть прийняті. Водночас у Європі готові обговорювати відновлення каналів комунікації з Росією для зниження напруженості.

Французький представник напередодні переговорів наголосив на взаємозалежності українського врегулювання та безпеки європейських держав.

"Ми працюємо пліч-о-пліч з українцями, і наша мета - підкреслити фундаментальний принцип: прагнення до миру в Україні та безпеки в Європі нерозривно пов'язані", - заявив французький чиновник.

У спільній заяві за підсумками контактів США, Європа та Україна окремо наголосили на принципах, які мають бути основою майбутніх домовленостей.

"Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежність у прийнятті рішень та надавати надійні гарантії безпеки для України", - йдеться у спільній заяві.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи можливий прорив на переговорах до кінця року

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду припустив, що Білий дім поспішатиме з результатом.

"Найімовірніше, протягом найближчого місяця Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб бодай до кінця року досягти певного результату в переговорному процесі", – зазначив експерт.

Водночас швидкої угоди він не очікує, бо розбіжності зберігаються в позиціях усіх сторін.

"Але це фантазії, що не мають нічого спільного з реальністю: занадто багато перешкод – і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі ближче до весни, не раніше", – пояснив Золотарьов.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні переговорів президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна хочуть закінчити війну. За його словами, Вашингтон бачить "дуже сильне бажання" обох країн припинити бойові дії. Трамп пояснив це тим, що сторони втомилися від війни.

Держсекретар США Марко Рубіо оцінив перший день переговорів в Абу-Дабі. Він назвав зустріч дуже продуктивною, однак застеріг від надмірного оптимізму щодо термінів миру. Розраховувати на остаточне врегулювання війни найближчим часом, за його словами, не варто.

Українська команда заздалегідь не чекала прориву від першого раунду. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що в переговорах була тривала перерва, тож саме їх відновлення вже є досягненням. Певні очікування, за його словами, Київ має лише від другого раунду.

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Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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