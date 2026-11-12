"Цей день міг стати останнім": українська телеведуча потрапила в серйозну ДТП

Через кілька днів після інциденту телеведуча розповіла, що поверталася зі зйомок, і описала свої травми.

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Наталі Солонік потрапила в ДТП / Колаж Главред, фото Instagram/natalie_solonik

Коротко:

Що ведуча каже про ДТП

Який діагноз їй поставили

Українська телеведуча шоу "Ближче до зірок" Наталія Солонік потрапила в ДТП і отримала перелом шийного відділу хребта зі зміщенням.

На фото в публікації телеканалу в Instagram вона лежить у лікарні в жорсткому шийному комірі.

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"Купа синців, гулі на голові, але це все вже перевірили, і тут усе гаразд. Найнеприємніше - перелом шийного відділу хребта між 4-м і 5-м хребцями зі зсувом. Ця ділянка, зокрема, впливає на рухливість рук. Правою рукою рухаю", - йдеться в тексті до фото.

Ведуча розповіла про аварію

Через кілька днів після події Наталія Солонік сама розповіла про те, що сталося: аварія сталася в ніч на 8 листопада, коли вона поверталася зі зйомок, повідомила вона в Instagram-сторіз.

Наталія Солонік потрапила в аварію / Фото Instagram/natalie_solonik

Ведуча зізнається, що досі не може усвідомити те, що сталося.

Ось так виглядає машина телеведучої / Фото Instagram/natalie_solonik

"Ну що ж, настав час розповісти. У ніч на 8.11, повертаючись зі зйомок, я потрапила в страшну аварію. Минуло вже кілька днів, а я досі не можу до кінця усвідомити, що сталося. Дивлюся на те, що залишилося від машини, і розумію, що цей день для мене міг стати останнім. Але, мабуть, у життя на мене ще є інші плани, за що я йому безмежно вдячна!" - написала Наталія Солонік.

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