РФ має запропонувати СШУ угоду: про що Віткофф говоритиме з Путіним

Вашингтон чекає від Кремля "симетричних кроків" для деескалації та запевнень, що Росія не нападатиме на Європу.

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США хочуть нової угоди з Росією щодо Європи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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США чекають від РФ нової пропозиції щодо безпеки Європи

Посланці Трампа обговорять це з Путіним 12 листопада

Без згоди Європи й України угоди не буде

США звернулися до країни-агресорки Росії з проханням підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою. Посланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф порушать це питання на зустрічі з Володимиром Путіним у Москві 12 листопада. Про це з посиланням на двох обізнаних співрозмовників повідомило американське видання Axios.

За даними двох джерел, російські переговірники в Абу-Дабі заявили, що Путін нібито розпочав вторгнення в Україну через те, що тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року. У тому листі Кремль виклав свої занепокоєння щодо безпеки.

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У відповідь Кушнер і Віткофф запропонували Росії підготувати нову пропозицію з її вимогами щодо безпеки. Вона також має описати, які "симетричні кроки" Москва готова зробити для деескалації та запевнення Європи, що не нападатиме в майбутньому.

Роками Росія прагнула угоди про європейську безпеку, яка обмежила б розширення НАТО й скоротила військову присутність Альянсу у Східній Європі. США раніше відкидали ці вимоги, проте тепер, за оцінкою Axios, схоже, відкриті до них у певній формі як частини ширшої угоди про припинення війни в Україні.

Кушнер після завершення переговорів публічно окреслив, чого Вашингтон чекає від Москви.

"Ми сказали росіянам: у них є свої бажання і страхи, але вони теж мають запропонувати інші кроки з деескалації та інші пропозиції, якщо хочуть, щоб Європа добре сприйняла ці пропозиції", - заявив Кушнер.

Чи погодиться Європа на угоду про безпеку з Росією

Посланці Трампа також хочуть, щоб Путін дозволив європейським представникам долучитися до наступного раунду мирних переговорів між Росією та Україною, повідомив американський чиновник. У Вашингтоні сподіваються, що місце за столом переговорів зробить європейські уряди більш готовими обговорювати ширшу угоду про безпеку ще до завершення війни.

Водночас багато європейських урядів з великою підозрою ставляться до підходу адміністрації Трампа. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед переговорами в Абу-Дабі заявила, що Європа обговорюватиме нову архітектуру безпеки лише після завершення війни.

Співрозмовник Axios пояснив, чому Вашингтон пов'язує мирну угоду з питанням безпеки.

"Зеленський не погодиться на угоду, поки не дізнається, що буде далі щодо гарантій безпеки, і Путін теж хоче це знати. Ось чому питання безпеки таке важливе", - сказало джерело.

За його словами, США чітко дали зрозуміти європейцям, що не погодяться на угоду про безпеку з Росією, якщо її не підтримають Європа та Україна. Крім того, Вашингтон не дасть Москві права вето щодо безпеки Європи.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи можна домовитися з Путіним про безпеку Європи

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль не відмовляється від ставки на силу у війні проти України.

"Росія й надалі робитиме ставку на продовження війни та дотискання України", - наголосив фахівець.

Водночас, оцінюючи загрозу для країн Альянсу, експерт вважає, що до прямого зіткнення з НАТО Москва поки не готова. Скептично аналітик оцінює й розрахунки Білого дому на швидке підписання мирної угоди.

"Трамп, імовірно, мріяв зібрати "раду миру" на полях для гольфу в Маямі, де сторони поставлять підписи під угодою", - зауважив він.

Переговори з Росією - новини за темою

Як повідомляв Главред, у середу, 11 листопада, в Абу-Дабі завершився другий день тристоронніх переговорів. Зустріч тривала щонайменше дві години, а сторони обговорили архітектуру безпеки та гуманітарні питання. Кушнер і Арахамія повідомили про домовленість щодо обміну полоненими, який може стати найбільшим від початку війни.

Візит до Москви посланці Трампа планують використати ще й для узгодження дати наступного раунду. За даними Politico, вони попросять Путіна погодитися на участь європейців у мирних переговорах. Американська сторона називає розширення формату принциповою умовою для просування.

Напередодні зустрічі в Абу-Дабі у Вашингтоні говорили про масштабну домовленість. Перед стартом переговорів стало відомо про п'ять цілей нової архітектури безпеки, які готують США. Трамп тоді заявив про близькість великої угоди.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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