У Києві чути вибухи, є влучання у дев'ятиповерхівку: що відомо

БПЛА впав у Соломенському районі. Виникла пожежа.

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​Вранці 12 листопада у Києві працюють сили ППО / Колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

Коротко:

У Києві пролунали вибухи на тлі ранкової повітряної тривоги

У Солом'янському районі БПЛА влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок

На місці пожежі працюють рятувальники

Вранці у четвер, 12 листопада, у Києві на тлі повітряної тривоги пролунали вибухи. Столицю атакували реактивні дрони. Міська влада розповіла про наслідки атаки.

Повітряна тривога в Києві була оголошена о 08:16.

відео дня

"Жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку дронів. Закликаємо мешканців міста дістатися до найближчих укриттів", - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

О 08:19 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі внаслідок влучання БПЛА сталося загоряння з третього по шостий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку.

"Попередньо, є часткове руйнування на рівні п’ятого поверху. Екстрені служби на місці", - йдеться в повідомленні.

Влучання у Києві / Скріншот відео

Оновлено. О 08:58 у КМВА повідомили про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки в Соломʼянському районі.

О 09:15 повідомлялось, що внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка. Зголом кількість постраждалих зросла до двох осіб.

"Станом на 09:30 кількість постраждалих збільшилося до 5 осіб. Усім надається необхідна медична допомога", - зазначили у КМВА.

Атака на Київ та область у ніч на 12 листопада

Як писав Главред, у ніч на 12 листопада в Києві та області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах попереджали про удар РФ балістичною зброєю по Києву. Міг постраждати будівельний гіпермаркет. За деякими даними, під ударом опинився "Епіцентр" в Оболонському районі.

Вранці у четвер у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі армія РФ атакувала Київщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі та складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

"У момент атаки на підприємстві перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги всі покинули територію. На щастя, там обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Вранці служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки ворожої атаки та встановлювати масштаби пошкоджень.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ може запустити десятки ракет: названо терміни нової атаки

Росія може завдати масованого удару по Україні, зокрема по Київській області, протягом найближчих двох діб. Країна-агресор готує атаку із застосуванням балістичних ракет та крилатих ракет повітряного й морського базування. Про це 11 листопада повідомив військово-політичний аналітик і військовослужбовець ЗСУ Сергій Павлюченко з посиланням на розвідувальне співтовариство США

За оцінкою автора, станом на вечір 10 листопада в Курській, Брянській, Ростовській та Бєлгородській областях РФ підготовлено 19 балістичних ракет. Підвезення озброєння, найімовірніше, триватиме ще два дні.

Павлюченко зазначив, що шість стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95 вже озброєні ракетами, процес триває. Також до запуску готові 15 ракет "Калібр".

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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