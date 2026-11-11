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"Це як Ельдорадо": дипломат пояснив, чому Трамп пішов на поводу у Путіна

Олексій Тесля
11 листопада 2026, 23:29
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Дональд Трамп помітно змінив свою позицію щодо Москви і готовий враховувати вимоги Кремля, зазначає Олег Шамшур.
Путін, Трамп
Дональд Трамп пішов на поводу у Володимира Путіна / колаж: Главред, фото: ОП, t.me/news_kremlin

Найважливіше із заяв Шамшура:

  • Трамп зацікавлений у майбутніх економічних відносинах з РФ
  • У адміністрації Трампа розглядають масштабне економічне співробітництво з Москвою

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур різко розкритикував обговорення нової системи європейської безпеки на умовах Москви. На його думку, пропозиції російського керівництва фактично передбачають віддалення сил НАТО від російських кордонів та перегляд підсумків холодної війни. Дипломат також назвав абсурдною саму ідею про те, що гарантії безпеки для України мають враховувати інтереси Росії.

В інтерв’ю Radio NV Шамшур спробував пояснити, чому Дональд Трамп, незважаючи на очевидні репутаційні ризики, демонструє готовність йти назустріч Кремлю. На думку колишнього посла, причиною можуть бути не лише політичні розрахунки американського президента, а й його зацікавленість у майбутніх економічних відносинах із Росією.

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Дипломат звернув увагу, що Трамп поступово наближається до завершення свого президентського терміну, тому він і його найближче оточення вже можуть замислюватися про подальші плани. Одним із привабливих напрямків для них, вважає Шамшур, може стати масштабне економічне співробітництво з Москвою.

Він припустив, що російська сторона могла запропонувати американському лідеру участь у перспективних спільних проєктах, поставивши це в залежність від підтримки російських вимог щодо України та європейської безпеки.

"Для Трампа, його оточення та бізнесменів, його клану, Росія - це як Ельдорадо", - підкреслив Шамшур.

За словами дипломата, російський ринок може сприйматися американським президентом, його родиною та діловим оточенням як джерело великих і швидких доходів. Подібні очікування нагадують уявлення західних підприємців кінця 1980-х - початку 1990-х років, коли Росія здавалася перспективним простором для масштабних інвестицій.

Саме можливою зацікавленістю у майбутніх комерційних вигодах Шамшур пояснює помітну зміну позиції Трампа щодо Москви та його готовність враховувати вимоги Кремля.

Як політичне протистояння в США може вплинути на переговори

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в розмові з виданням "Главред" висловив думку, що решта президентського терміну Дональда Трампа мине на тлі серйозних розбіжностей із Конгресом. За його оцінкою, внутрішня політична боротьба може відсунути питання врегулювання війни на другий план.

"Очевидно, що наступні два роки - друга половина правління Трампа - будуть конфліктними. Продовжиться протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема, від теми мирних переговорів", - наголосив політолог.

Фесенко також звернув увагу на можливі негативні наслідки американської політичної кризи для українсько-американських відносин. На його думку, поведінку Трампа складно прогнозувати, а загострення суперечок із демократами може вплинути на його зовнішньополітичні рішення.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив експерт.

'Це як Ельдорадо': дипломат пояснив, чому Трамп пішов на поводу у Путіна
/ Главред

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що Кушнер оприлюднив чотири цілі команди Трампа в мирному процесі. За його словами, президент США прагне створити умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України. Тристоронні переговори в Абу-Дабі стали першими з лютого.

Нагадаємо, що американську сторону на зустрічі представляють Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Після початку переговорів Віткофф зробив першу заяву щодо координації позицій США, України та Європи. До складу української делегації увійшли Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скибицький.

Як повідомлялося раніше, переговори між Україною, США та Росією завершилися. Перший раунд обговорень тривав понад чотири години.

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Про персону: Олег Шамшур

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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