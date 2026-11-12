Пролунали потужні вибухи: росіяни вдарили балістикою по Києву та області

У Києві та області пролунали вибухи, РФ застосувала балістичні ракети для удару по Україні.

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Росія завдала балістичного удару по Києву та області / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube

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У Києві та області пролунали потужні вибухи

РФ завдала удару по Україні балістичними ракетами

У Києві та області пролунали потужні вибухи в ніч на четвер, 12 листопада, після оголошення повітряної тривоги.

Про удар РФ балістичними ракетами раніше попередили у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

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При цьому в Київській міській військовій адміністрації закликали киян негайно сховатися в укриття і залишатися там до відбою тривоги.

Зазначимо, що трохи раніше в Повітряних силах опублікували нові попередження про удар РФ балістичними ракетами по Києву. Повідомлялося, що ракета була спрямована в район Броварів Київської області.

Подробиці обстрілу з боку РФ

Судячи з даних ЗС, РФ запускала по кілька балістичних ракет по Києву та області з невеликими часовими проміжками.

Пізніше місцеві інформаційні ресурси повідомили, що в результаті удару РФ постраждав будівельний гіпермаркет. За деякими даними, під ударом опинився "Епіцентр" в Оболонському районі.

/ Главред

Росія модернізує ударні засоби: що змінюється

Російські війська почали застосовувати оновлену версію дрона "Гербера-2". За даними Головного управління розвідки України, апарат здатний долати відстань до 1200 км і нести бойове навантаження вагою до 25 кг.

Головною зміною стало збільшення паливного бака, що дозволило збільшити дальність і тривалість польоту. Це може суттєво розширити географію застосування безпілотника, зокрема за межами України.

У ГУР також повідомили про виявлення в середині вересня дрона з бойовою частиною на польському узбережжі Балтійського моря. За версією української розвідки, це була модернізована "Гербера-2".

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв "Главред", російські окупаційні війська скинули десять авіабомб на укриття з людьми в селищі Комишуваха Запорізької області. В результаті удару багато загиблих і поранених, серед них 2 рятувальники та 4 поліцейські.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Рівненську область. В Острозькому районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. В результаті обстрілу з боку РФ поранення отримали четверо людей.

Раніше Зеленський повідомив, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях України. Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередач.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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